Chanderi Saree: महाराणी अहिल्याबाईंनी सुरू केलेली १८व्या शतकातील परंपरा! दोन्ही बाजूने नेसता येणाऱ्या 'रिव्हर्सिबल' साडीची गोष्ट, किती आहे किंमत ?

मध्य प्रदेशातील इंदूर शहर हे केवळ तिथल्या चवदार पोह्यांसाठी किंवा स्वच्छतेसाठीच प्रसिद्ध नाही, तर ते महिलांच्या जिव्हाळ्याचा विषय असलेल्या साड्यांचे देखील एक मोठे केंद्र बनले आहे. इंदूरमध्ये मिळणाऱ्या महेश्वरी आणि चंदेरी साड्यांची (Maheshwari and Chanderi Sarees) क्रेझ देशातच नव्हे तर परदेशातही आहे. इंदूरच्या प्रसिद्ध राजवाडा (Rajwada) भागात येणारे पर्यटक या साड्यांच्या सौंदर्याकडे चुंबकासारखे खेचले जातात. मालवा प्रांतातील 'ब्लॅक कॉटन'च्या सिंगल धाग्यापासून अत्यंत कौशल्याने आणि हाताने विणलेल्या या साड्यांची सादगी आणि डिझाईन महिलांना भुरळ पाडते..राजवाडा पॅलेसच्या अगदी जवळ महेश्वरी साड्यांचे सर्वात मोठे हब आहे. येथे गेल्या ५० वर्षांपासून साड्यांच्या व्यवसायात असलेले 'लक्ष्मी साडी'चे मोनू माहेश्वरी आणि चंदेरी साड्यांचे प्रसिद्ध व्यापारी मोनू खत्री यांनी सांगितले की, महेश्वरी, चंदेरी आणि इंदौरी या तिन्ही साड्यांच्या विणकामात आणि डिझाईनमध्ये स्पष्ट फरक असतो. ही शुद्ध विणकरी पर्यटकांना खूप आवडते. विशेषतः पुणे आणि संपूर्ण महाराष्ट्रातून येणाऱ्या महिलांमध्ये महेश्वरी साड्यांना सर्वोच्च पसंती दिली जाते..१८व्या शतकातील शाही इतिहास आणि 'रिव्हर्सिबल' ओळख:महेश्वरी साड्यांचा इतिहास अतिशय गौरवशाली आहे. १८ व्या शतकात इंदूरच्या महान महारानी देवी अहिल्याबाई होळकर यांनी या साड्यांच्या विणकामाची सुरुवात केली होती. त्यांनी सुरत आणि मांडू येथून खास विणकरांना बोलावून आपल्या संस्थानासाठी काहीतरी विशेष आणि राजेशाही कापड तयार करून घेतले होते.या साड्या मुख्यत्वे कॉटन-सिल्कच्या मिश्रणातून बनतात. महेश्वरी साडीची सर्वात मोठी खासियत म्हणजे तिचा पल्लू आणि बॉर्डर! ही साडी 'रिव्हर्सिबल' (Reversible) असते, म्हणजेच दोन्ही बाजूने सारखीच दिसते. त्यामुळे महिला ही साडी दोन्ही बाजूंनी उलटी-सुलटी कशीही नेसू शकतात..किंमत आणि बजेट फ्रेंडली पर्याय:बनारसी किंवा कांजीवरम साड्यांच्या तुलनेत या साड्या खिशाला फार जड पडत नाहीत. राजवाड्यात अस्सल महेश्वरी साडीची सुरुवात ३,००० रुपयांपासून होते.व्यापाऱ्यांच्या मते, ३ हजार रुपयांपेक्षा कमी किमतीत महेश्वरी साडी मिळत असेल, तर त्यात मिलावट (सिंथेटिक धागा) असण्याची शक्यता जास्त असते. एक उत्तम दर्जाची महेश्वरी साडी २०,००० रुपयांपर्यंत, तर खास चंदेरी आणि इंदौरी साडी २५,००० रुपयांपर्यंत उपलब्ध होते..काय आहे इंदौरी आणि चंदेरी साड्यांचे वैशिष्ट्य?इंदौरी साडी: इंदौरी साडीची खासियत अशी की, ही साडी थेट हातमागावर विणली जात नाही. महेश्वरवरून कोरी साडी आणून त्यावर इंदूरमध्ये हाताने 'ब्लॉक प्रिंटिंग' (Hand Block Printing) आणि प्रसिद्ध 'बाघ प्रिंट' (Bagh Print) करून तिला फिनिशिंग दिली जाते. सध्या इंदूरमध्ये 'टिश्यू सिल्क' आणि आधुनिक जिओमेट्रिक प्रिंट्स असलेल्या साड्यांना 'इंदौरी टच' देऊन खूप पसंत केले जात आहे..चंदेरी साडी: ग्वालियरजवळील चंदेरी गावातून येणारी ही साडी तिच्या पारदर्शकतेसाठी (Transparency) आणि विशिष्ट चमकण्यासाठी ओळखली जाते. यामध्ये मर्सराईज्ड कॉटन, सिल्क आणि जरीचा वापर होतो. याचा धागा इतका बारीक असतो की विणताना प्रचंड काळजी घ्यावी लागते. या साडीवर हाताने काढलेली नाजूक बुट्टी तिचे सौंदर्य अधिक वाढवते.