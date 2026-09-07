Madhya Pradesh Handicrafts: दुबईत चंदेरी-महेश्वरी साड्यांची हवा; MP च्या समृद्ध हस्तकलेचे जागतिक प्रदर्शन मुख्यमंत्र्यांचा जागतिक उद्योजकांशी संवाद

मध्य प्रदेशला परदेशी गुंतवणूक, आंतरराष्ट्रीय औद्योगिक भागीदारी आणि आर्थिक विकासाचे प्रमुख केंद्र बनवण्याच्या उद्देशाने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांच्या नेतृत्वाखालील उच्चस्तरीय शिष्टमंडळाने संयुक्त अरब अमिरातीतील दुबई येथे चार दिवसीय जागतिक गुंतवणूक दौऱ्याला सुरुवात केली आहे. ७ ते ९ सप्टेंबर २०२६ दरम्यान होणाऱ्या AIM काँग्रेस २०२६ मध्ये सहभागी होत मुख्यमंत्री विविध देशांतील गुंतवणूकदार, उद्योगपती आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थांच्या प्रतिनिधींशी संवाद साधत आहेत..दुबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर भारतीय दूतावासाच्या अधिकाऱ्यांनी मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांचे स्वागत केले. त्यानंतर त्यांच्या विविध उच्चस्तरीय बैठका आणि गुंतवणूकविषयक चर्चांना सुरुवात झाली..चंदेरी-महेश्वरीपासून बेल मेटलपर्यंत उत्पादनांचे प्रदर्शनदुबईतील ताज बिझनेस बे येथे मुख्यमंत्री डॉ. यादव यांच्या हस्ते मध्य प्रदेशच्या ‘वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रॉडक्ट’ (ODOP) आणि GI मानांकन मिळालेल्या उत्पादनांच्या विशेष प्रदर्शनाचे उद्घाटन करण्यात आले.या प्रदर्शनाच्या माध्यमातून मध्य प्रदेशची पारंपरिक कला, हस्तकला आणि स्थानिक उत्पादनांना आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.प्रदर्शनात बैतूलचे बेल मेटल क्राफ्ट, अशोकनगरची चंदेरी साडी, खरगोनच्या महेश्वरी साड्या, उज्जैनची बाटिक प्रिंट, भोपाळची जरी-जरदोजी कला आणि ग्वाल्हेरचे हस्तनिर्मित कार्पेट्स सादर करण्यात आले.या माध्यमातून स्थानिक कारागिरांना जागतिक बाजारपेठ मिळवून देण्यासोबतच रोजगार आणि व्यवसायाच्या नव्या संधी निर्माण करण्यावर भर देण्यात आला आहे..भारतीय राजदूत आणि अरब संसदेच्या नेतृत्वाशी चर्चामुख्यमंत्री डॉ. यादव यांनी यूएईतील भारताचे राजदूत डॉ. दीपक मित्तल तसेच दुबईतील महावाणिज्यदूत डॉ. ई. विष्णु वर्धन रेड्डी यांची भेट घेतली. या बैठकीत यूएईमधील सॉव्हेरीन वेल्थ फंड्स तसेच मोठ्या कॉर्पोरेट समूहांना मध्य प्रदेशातील गुंतवणुकीच्या संधींशी जोडण्याबाबत चर्चा झाली.अरब संसदेचे अध्यक्ष मोहम्मद अहमद अल यामाही यांच्या सन्मानार्थ आयोजित भोजन कार्यक्रमातही मुख्यमंत्री सहभागी झाले. या वेळी अन्न प्रक्रिया, कृषी लॉजिस्टिक्स, कोल्ड चेन, अपारंपरिक ऊर्जा, औषधनिर्माण आणि वस्त्रोद्योग या क्षेत्रांमध्ये गुंतवणुकीच्या शक्यतांवर चर्चा करण्यात आली..२२ देशांना ग्लोबल इन्व्हेस्टर्स समिटचे निमंत्रणमध्य प्रदेशात होणाऱ्या आगामी ग्लोबल इन्व्हेस्टर्स समिट २०२७ (GIS-2027) साठीही दुबई दौऱ्यादरम्यान संपर्क वाढवला जात आहे. मुख्यमंत्री डॉ. यादव यांनी मध्य पूर्व आणि आफ्रिकेतील २२ देशांच्या संसदीय प्रमुखांना या परिषदेसाठी विशेष आमंत्रण दिले आहे.अल्जीरिया, बहारीन, इजिप्त, कुवेत, ओमान, कतार, सौदी अरेबिया आणि यूएईसह विविध देशांचा यात समावेश आहे. या माध्यमातून मध्य प्रदेशातील गुंतवणुकीच्या संधी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पोहोचवण्याचा प्रयत्न आहे..‘टायकून्स डिनर’मध्ये जागतिक संस्थांशी संवाददौऱ्याच्या पहिल्या दिवसाचा समारोप AIM काँग्रेसचे अध्यक्ष डॉ. थानी बिन अहमद अल झेयूदी यांच्या यजमानपदाखाली आयोजित ‘टायकून्स डिनर’ने झाला. या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री आणि शिष्टमंडळाने विविध आंतरराष्ट्रीय संस्थांच्या प्रतिनिधींशी संवाद साधला.यामध्ये दुबई चेंबर्स, GCC, तुर्किक राज्यांची संघटना, जागतिक बँक तसेच विविध देशांच्या केंद्रीय बँकांचे गव्हर्नर्स यांचा समावेश होता.जागतिक गुंतवणूकदार आणि माध्यमांशी संवाद साधताना मुख्यमंत्री डॉ. यादव यांनी मध्य प्रदेशातील सिंगल विंडो क्लिअरन्स व्यवस्था, गुंतवणूकस्नेही धोरणे आणि राज्याचे भौगोलिक स्थान यांची माहिती दिली. उद्योग उभारण्यासाठी मध्य प्रदेशात उपलब्ध असलेल्या संधींचा लाभ घेण्याचे आवाहन त्यांनी जागतिक गुंतवणूकदारांना केले.दुबई दौऱ्याच्या माध्यमातून मध्य प्रदेशाने केवळ मोठ्या औद्योगिक गुंतवणुकीसाठीच नव्हे, तर राज्यातील पारंपरिक उत्पादने आणि हस्तकलेला आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठीही प्रयत्न सुरू केले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.