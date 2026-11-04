Jharkhand Tourism: चांडिल धरणाचा होणार कायापालट; आंतरराष्ट्रीय पर्यटनस्थळ म्हणून विकसित करण्याची झारखंड सरकारची योजना

झारखंड : झारखंडमधील सरायकेला-खरसावा जिल्ह्यातील प्रसिद्ध चांडिल धरणाचा विकास आंतरराष्ट्रीय पर्यटनस्थळाच्या धर्तीवर करण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी ही घोषणा केली असून, धरण परिसराचा पर्यावरणपूरक आणि शाश्वत पद्धतीने विकास करण्यासाठी विशेष आराखडा तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या प्रकल्पातून पर्यटनाला चालना देण्यासोबतच जलव्यवस्थापन, वीजनिर्मिती आणि स्थानिक तरुणांसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यावर भर दिला जाणार आहे..मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी धातकीडीहच्या दौऱ्यादरम्यान कुटुंबीयांसह चांडिल धरणाला भेट दिली. त्यानंतर त्यांनी वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेऊन धरण परिसराच्या विकासाचा आढावा घेतला. या परिसरातील नैसर्गिक सौंदर्य जपून पर्यटकांसाठी आधुनिक सुविधा विकसित करण्याच्या दृष्टीने नियोजन करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या..पर्यावरणपूरक पर्यटन विकासावर भरचांडिल धरण परिसराचा विकास करताना पर्यावरणाचा समतोल राखण्याला प्राधान्य दिले जाणार आहे. यासाठी पर्यावरणपूरक पर्यटनावर आधारित शाश्वत मास्टर प्लॅन तयार करण्यात येणार आहे. पर्यटनासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा उभारताना नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे संरक्षण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.या बैठकीत कोल्हान विभागाचे आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि उपविभागीय अधिकाऱ्यांसह वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी सहभाग घेतला. धरण प्रकल्पाशी संबंधित प्रलंबित कामे मार्गी लावण्यासोबतच जलस्रोतांचा कार्यक्षम वापर आणि जलविद्युत निर्मितीच्या क्षमतेचा पुरेपूर उपयोग करण्यावरही चर्चा झाली..बोटिंग आणि जलक्रीडांना मिळणार चालनाचांडिल धरण परिसरात पर्यटनाच्या दृष्टीने विविध सुविधा विकसित करण्याचे नियोजन आहे. यामध्ये नौकाविहार, जलक्रीडा आणि पर्यटकांसाठी आधुनिक सोयी-सुविधांचा समावेश असेल. नौकाविहार अधिक सुरक्षित आणि सुविधाजनक करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.पर्यटकांच्या सुरक्षेसाठी प्रशिक्षित सुरक्षा कर्मचारी आणि जीवरक्षक जॅकेट उपलब्ध करून देण्यावर भर दिला जाणार आहे. याशिवाय, स्वच्छ पिण्याचे पाणी, विश्रामगृहे आणि अन्य सार्वजनिक सुविधांचा विकास करण्याचे नियोजन आहे..स्थानिक तरुणांसाठी रोजगाराच्या संधीचांडिल धरणाचा पर्यटन विकास हा स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याच्या दृष्टीनेही महत्त्वाचा ठरणार आहे. पर्यटकांची संख्या वाढल्यास परिसरातील ग्रामीण आणि आदिवासी तरुणांना रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध होऊ शकतात.पर्यटन मार्गदर्शक, नौकाविहार सेवा, स्थानिक खाद्यपदार्थ, गृह-निवास सुविधा आणि आदरातिथ्य क्षेत्रात रोजगार व स्वयंरोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यावर भर दिला जाणार आहे. त्यामुळे स्थानिक व्यवसायांना प्रोत्साहन मिळण्याची अपेक्षा आहे..प्रलंबित कामे पूर्ण करण्याचे निर्देशचांडिल धरण परिसराचा नियोजित विकास करण्यासाठी संबंधित विभागांनी समन्वयाने काम करावे, अशा सूचना मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी दिल्या आहेत. जलव्यवस्थापन, वीजनिर्मिती आणि पर्यटनाशी संबंधित कामांना गती देण्यावरही भर देण्यात आला आहे.या बैठकीला आमदार कल्पना सोरेन, आमदार सविता महतो, आमदार सोमेश चंद्र सोरेन, आयुक्त रविरंजन कुमार विक्रम, उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह आणि उपविभागीय अधिकारी उपस्थित होते.या विकास योजनेमुळे चांडिल धरणाला पर्यटनाच्या दृष्टीने नवी ओळख मिळण्यासोबतच स्थानिक नागरिकांसाठी रोजगाराच्या संधी वाढण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, या योजनांची अंमलबजावणी आणि प्रत्यक्षात उपलब्ध होणाऱ्या सुविधांचे स्वरूप आगामी विकास आराखड्यावर अवलंबून असेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.