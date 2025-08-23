देश

Chandrababu Naidu: ‘एनडीए’च्याच उमेदवाराला पाठिंबा; चंद्राबाबू नायडू यांचे स्पष्टीकरण, राधाकृष्णन यांचे केले कौतुक

CP Radhakrishnan: तेलुगू देसम पक्षाचे प्रमुख चंद्राबाबू नायडू यांनी राज्यपाल आणि उपराष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीसाठी सी. पी. राधाकृष्णन यांना पाठिंबा दिला. त्यांनी राधाकृष्णन यांना सज्जन व्यक्ती आणि देशभक्त म्हणून प्रशंसा केली.
Updated on

नवी दिल्ली : तेलुगू देसम पक्षाचे प्रमुख आणि आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री एन. चंद्राबाबू नायडू यांनी आज महाराष्ट्राचे राज्यपाल आणि उपराष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीसाठी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे (एनडीए) उमेदवार सी. पी. राधाकृष्णन यांची भेट घेऊन पाठिंबा दिला. ‘‘ते सज्जन व्यक्ती आणि देशभक्त आहे,’’ अशा शब्दात चंद्राबाबू नायडू यांनी राधाकृष्णन यांची प्रशंसाही केली.

