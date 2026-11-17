Lucknow: चंद्रशेखर आझाद 'रावण' यांचे नाव सध्या उत्तर प्रदेशातील राजकारणात पुन्हा चर्चेत आले आहे. त्यांनी एमआयएमचे अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी यांच्यासोबत उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीसाठी युतीची घोषणा केली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर आझाद यांचे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेशी (ABVP) संबंध असल्याचा दावा केला महिला पत्रकाराने केला होता. यावरून मोठे वादळ उठले आहे. या प्रकरणी अभाविपकडून स्पष्टीकरण आले आहे. दुसरीकडे आझाद यांनी थेट आव्हान देत राजकारण सोडण्याची तयारी दर्शविली आहे..उत्तर प्रदेशच्या राजकारणात आझाद यांच्या जुन्या राजकीय संबंधांवरून नवा वाद सुरू झाला आहे. आजाद समाज पक्षाचे अध्यक्ष आणि नगीना मतदारसंघाचे खासदार चंद्रशेखर आझाद यांचा अभाविपशी संबंध होता, असा दावा पत्रकार स्वाती चतुर्वेदी यांनी केला. या दाव्यावर अभाविपने तीव्र आक्षेप घेत तो फेटाळला आहे. चंद्रशेखर आझाद यांनीही आपला अभाविपशी कधीही संबंध नव्हता, असे स्पष्ट केले. हा संबंध सिद्ध झाल्यास आपण राजकारण सोडू, असे आव्हानही त्यांनी दिले आहे.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.Devendra Fadnavis: अजित पवारांच्या अपघाताचा चौकशी अहवाल लवकर यावा: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची अपेक्षा.काय म्हणाल्या होत्या स्वाती चतुर्वेदी?एका वृत्तवाहिनीवरील चर्चेदरम्यान पत्रकार स्वाती चतुर्वेदी यांनी चंद्रशेखर आझाद हे पूर्वी अभाविपशी संबंधित होते, असे म्हटले. दलित मतांचे विभाजन करण्यासाठी भाजपकडून चंद्रशेखर आझाद यांचा वापर केला जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला होता. या चर्चेतील विधानाचा व्हिडिओ समाजमाध्यमांवर प्रसारित झाल्यानंतर राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झाली. चंद्रशेखर आझाद यांचा विद्यार्थी राजकारणातील प्रवास आणि अभाविपशी कथित संबंध यावरून प्रश्न उपस्थित केले जाऊ लागले..Amit Shah: राहुल यांच्याकडून देशाची बदनामी ;अमित शहा यांची जोरदार टीका.अभाविपने काय म्हटले?या दाव्यानंतर अभाविपने निवेदन प्रसिद्ध करून चंद्रशेखर आझाद यांचा संघटनेशी कधीही संबंध नव्हता, असे स्पष्ट केले. ते अभाविपचे सदस्य किंवा कार्यकर्तेही नव्हते, असे अभाविपचे म्हणणे आहे. स्वाती चतुर्वेदी यांनी कोणताही तथ्यात्मक आधार नसताना चंद्रशेखर आझाद यांना अभाविपशी जोडल्याचा आरोपही संघटनेने केला. अशा प्रकारे एखाद्या व्यक्तीला संघटनेशी जोडून राजकीय नॅरेटिव्ह तयार करण्याचा प्रयत्न दिशाभूल करणारा असल्याचे अभाविपने म्हटले आहे. स्वाती चतुर्वेदी यांच्या पत्रकारितेवरही अभाविपने सडकून टीका केली आहे..चंद्रशेखर आझाद यांनी काय दिले आव्हान?अभाविपशी संबंध असल्याच्या आरोपांवर चंद्रशेखर आझाद यांनीही प्रतिक्रिया दिली. एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी हा दावा फेटाळला. आपला अभाविपशी संबंध असल्याचे कोणी सिद्ध केले, तर आपण राजकारण सोडू, असे त्यांनी म्हटले आहे. आपण विद्यार्थी राजकारणात सक्रिय होतो; मात्र अभाविपशी आपला कधीही संबंध नव्हता, असे आझाद यांनी स्पष्ट केले. आरोप करणाऱ्यांनी पुरावे सादर करावेत अशी मागणीही त्यांनी केली. डेहराडूनमधील डीएव्ही महाविद्यालयात जाऊन आपल्या विद्यार्थी राजकारणातील सहकाऱ्यांची माहिती घ्यावी, असे आव्हानही त्यांनी दिले..चंद्रशेखर आझाद यांनी अलीकडेच एमआयएम बरोबर युती केली आहे. या युतीनंतर राज्यातील राजकीय समीकरणांची चर्चा सुरू झाली आहे. समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांनीही या युतीवर टीका केली होती. भाजपला या युतीचा राजकीय फायदा होऊ शकतो, असा आरोप त्यांनी केला. दुसरीकडे, चंद्रशेखर आझाद यांनी या युतीच्या माध्यमातून दलित आणि मुस्लिम मतदारांना एकत्र आणण्याचा प्रयत्न असल्याचे सांगितले आहे. .दरम्यान, उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आजाद समाज पक्षाने संघटनात्मक तयारी सुरू केली आहे. चंद्रशेखर आझाद यांनी विधानसभा प्रभारींची तिसरी यादी जाहीर केली असून, त्यात ३४ जणांचा समावेश आहे. या यादीतील व्यक्ती मागासवर्गीय, दलित आणि अल्पसंख्याक समुदायांतील असल्याचे वृत्त आहे.