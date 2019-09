Video : इस्त्रोच्या अध्यक्षांना अश्रू अनावर; मोदींकडून सांत्वन

बंगळूर : चांद्रभूमीपासून 2.1 किलोमीटर अंतरावर असताना 'चांद्रयान 2'मधील विक्रम लॅंडरचा टइस्रो'च्या मुख्यालयाशी असलेला संपर्क तुटला आणि भारताच्या चांद्रमोहिमेला मोठा धक्का बसला. या अपयशानंतर इस्त्रोचे अध्यक्ष के. सिवन यांना अश्रू अनावर झाल्याचे पाहायला मिळाले. आज (शनिवार) सकाळी मोदी इस्त्रो मुख्यालयात शास्त्रज्ञांना संबोधित केल्यानतर सिवन यांनी मोदींच्या खांद्यावर डोके ठेवून अश्रूंना वाट करून दिली, तर मोदींनीही त्यांचे सांत्वन केले.

#WATCH PM Narendra Modi hugged and consoled ISRO Chief K Sivan after he(Sivan) broke down. #Chandrayaan2 pic.twitter.com/bytNChtqNK

— ANI (@ANI) September 7, 2019