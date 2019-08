'चांद्रयान 2'चा महत्त्वाचा टप्पा पार! चंद्राच्या कक्षात मार्गक्रमण

बंगळूर : 'चांद्रयान-2'ने आज (मंगळवार) आणखी एक महत्त्वाचा टप्पा पार केला असून, चांद्रयान 2 आज चंद्राच्या कक्षेत पोहोचले. आज सकाळी 9 वाजून 2 मिनिटांनी 'चांद्रयान 2' हे चंद्राच्या कक्षात पोहोचले, अशी माहिती भारतीय अवकाश संशोधन संस्थेचे अध्यक्ष के.सिवन यांनी दिली.

#ISRO

Lunar Orbit Insertion (LOI) of #Chandrayaan2 maneuver was completed successfully today (August 20, 2019). The duration of maneuver was 1738 seconds beginning from 0902 hrs IST

For more details visit https://t.co/FokCl5pDXg

— ISRO (@isro) August 20, 2019