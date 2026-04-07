Char Dham Yatra 2026: चार धाम यात्रेत एअर ॲम्बुलन्स आणि बोट ॲम्बुलन्सही सज्ज! हिमालयात देखील मिळणार हायटेक आरोग्य सुविधा

उत्तराखंड सरकारने यंदाच्या चारधाम यात्रेसाठी भाविकांच्या आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी एक अत्याधुनिक पाऊल उचलले आहे. यात्रेकरूंच्या प्रकृतीवर चोवीस तास लक्ष ठेवण्यासाठी आणि आपत्कालीन परिस्थितीत तत्काळ मदत देण्यासाठी 'ई-स्वास्थ्य धाम' (e-Swasthya Dham) पोर्टल लाँच करण्यात आले आहे..यात्रेच्या पूर्वतयारीचा आढावा घेताना आरोग्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत यांनी या विशेष आरोग्य सुविधांची माहिती दिली. यंदाची यात्रा डिजिटल तंत्रज्ञानाने अधिक सुरक्षित होणार आहे.'ई-स्वास्थ्य धाम' पोर्टल काय आहे?हे एक ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म आहे ज्याद्वारे यात्रेकरूंच्या आरोग्याचे रिअल-टाइम मॉनिटरिंग केले जाईल. जर एखाद्या भाविकाला प्रवासादरम्यान त्रास झाला, तर या पोर्टलद्वारे डॉक्टरांना त्याची माहिती मिळेल आणि जवळच्या आरोग्य केंद्रातून तातडीने वैद्यकीय मदत पोहोचवली जाईल.यात्रेच्या मार्गावर ३३ ठिकाणी आरोग्य तपासणी केंद्रे (Health Screening Points) उभारली आहेत, जिथे भाविकांची प्राथमिक तपासणी केली जाईल..अत्याधुनिक रुग्णवाहिकांचे जाळेदुर्गम डोंगराळ भागात वेळेत उपचार मिळावेत यासाठी सरकारने मोठी तयारी केली आहे:१७७ रुग्णवाहिका: यामध्ये १०८ आपत्कालीन सेवा, ॲडव्हान्स लाईफ सपोर्ट आणि कार्डियाक (हृदयरोगासाठी) रुग्णवाहिकांचा समावेश आहे.एअर ॲम्बुलन्स: एम्स (AIIMS) ऋषिकेशच्या माध्यमातून एक हेलिकॉप्टर रुग्णवाहिका तैनात करण्यात आली आहे.बोट ॲम्बुलन्स: टिहरी धरणाच्या परिसरात जलमार्गाने मदतीसाठी एक बोट ॲम्बुलन्स उपलब्ध असेल..डॉक्टरांचा मोठा फौजफाटायात्रेच्या मार्गावर तज्ज्ञ डॉक्टर आणि पॅरामेडिकल स्टाफची कमतरता भासू नये म्हणून 'रोटेशनल ड्युटी' (१५ दिवसांचा रोस्टर) लावली आहे. १६ तज्ज्ञ डॉक्टर, ४६ वैद्यकीय अधिकारी आणि ८५ पॅरामेडिकल कर्मचाऱ्यांची तुकडी दर १५ दिवसांनी बदलली जाईल.याशिवाय १०० आरोग्य स्वयंसेवक संपूर्ण मार्गावर भाविकांना मदत करण्यासाठी तैनात असतील. मार्गावर २५ विशेष वैद्यकीय मदत केंद्रे स्थापन करण्यात आली आहेत..कमी 'रिस्पॉन्स टाइम'वर भरआरोग्य मंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, रुग्णवाहिकांचा रिस्पॉन्स टाइम कमीत कमी ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. डोंगराळ भागात ऑक्सिजनची कमतरता किंवा हृदयविकाराचा त्रास होणाऱ्या रुग्णांना 'गोल्डन अवर'मध्ये उपचार मिळवून देणे हे या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.यंदाच्या यात्रेत 'ई-स्वास्थ्य धाम'मुळे भाविकांना केवळ श्रद्धेचेच नव्हे, तर सुरक्षिततेचेही कवच लाभणार आहे.