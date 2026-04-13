Chardham Yatra: चारधाम यात्रेत आता 'ATS'चा पहारा! युट्युबर्सवर राहणार पोलिसांची करडी नजर; काय आहे सरकारचा नवा प्लॅन?

उत्तराखंडमधील प्रसिद्ध चारधाम यात्रेला आता काही दिवसच शिल्लक राहिले आहेत. यावर्षीची यात्रा सुलभ आणि सुरक्षित करण्यासाठी प्रशासनाने कंबर कसली आहे. भाविकांच्या सुरक्षेसाठी उत्तराखंड सरकारने एक अतिशय मोठा आणि धाडसी निर्णय घेतला आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, यात्रेच्या मार्गावर आणि मंदिर परिसरात आता दहशतवादविरोधी पथक म्हणजेच एटीएस (ATS) तैनात केले जाणार आहे. डीजीपी दीपम सेठ यांनी सर्व पोलीस अधिकाऱ्यांना कडक नियमांचे पालन करण्याचे आदेश दिले आहेत. यात्रेदरम्यान कोणतीही अनुचित घटना घडू नये यासाठी कडेकोट बंदोबस्त ठेवला जाणार आहे..युट्युबर्सवर विशेष नजरयावर्षी मंदिर परिसरात व्हिडिओ बनवणाऱ्या युट्युबर्स आणि ब्लॉगर्सवर पोलिसांची विशेष नजर असेल. मंदिर परिसरात मोबाईल आणि कॅमेरा वापरण्याबाबत जे नियम (SOP) बनवले आहेत, त्यांचे सक्तीने पालन करावे लागणार आहे. खाजगी ड्रोन उडवण्यावरही कडक निर्बंध लादण्यात आले आहेत. मंदिर प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे की, धार्मिक स्थळांचे पावित्र्य राखणे ही सर्वांची जबाबदारी आहे..सुरक्षेचा आढावायात्रेची पूर्वतयारी पाहण्यासाठी दोन एडीजी आणि चार आयजी दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. हे अधिकारी गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ आणि यमुनोत्री या चारही धामांना भेट देऊन तिथल्या सुरक्षेचा आढावा घेणार आहेत. पार्किंगची सोय, गर्दीचे नियोजन, टोकन व्यवस्था आणि नोंदणी केंद्रांची स्थिती हे अधिकारी स्वतः तपासणार आहेत..वाहतूक कोंडीवाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी पोलिसांनी खास प्लॅन तयार केला आहे. दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस-वे सुरू झाल्यामुळे यावर्षी वाहनांची संख्या वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मोटारसायकल पेट्रोलिंग आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून वाहतूक नियंत्रित केली जाणार आहे. दरड कोसळण्याची शक्यता असलेली ठिकाणे आधीच शोधून तिथे सुरक्षा व्यवस्था वाढवण्यात आली आहे..पोलिसांचे आवाहनयात्रेमध्ये सेवा देणारे घोडे-खेचर चालक, टॅक्सी ड्रायव्हर आणि हॉटेल मालक यांची ओळख पटवून त्यांचे व्हेरिफिकेशन करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. अफवा पसरवणाऱ्यांवर तातडीने गुन्हे दाखल केले जातील.आपत्कालीन परिस्थितीसाठी एसडीआरएफ आणि एनडीआरएफच्या तुकड्या सज्ज ठेवण्यात आल्या आहेत. भाविकांनी केवळ अधिकृत माध्यमांतून मिळणाऱ्या माहितीवरच विश्वास ठेवावा, असे आवाहन पोलिसांनी केले आहे.