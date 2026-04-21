Chardham Yatra: चारधाम यात्रेचा शंखनाद! गंगोत्री-यमुनोत्रीचे कपाट उघडले; पहिली पूजा PM मोदींच्या नावाने, का आहे स्पेशल?

देवभूमी उत्तराखंडमध्ये मंगळवारपासून (२० एप्रिल २०२६) चारधाम यात्रेचा दिमाखदार प्रारंभ झाला आहे. अक्षय्य तृतीयेच्या शुभ मुहूर्तावर गंगोत्री आणि यमुनोत्री या दोन्ही धामांचे कपाट भाविकांसाठी उघडण्यात आले. या सोहळ्याचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे दोन्ही धामांमध्ये पहिली पूजा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नावाने करण्यात आली.या ऐतिहासिक सोहळ्यासाठी स्वतः मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उपस्थित होते. यात्रेच्या पहिल्याच दिवशी देवभूमीत भक्तीचा मोठा उत्साह पाहायला मिळाला..कपाट उघडण्याची वेळ आणि विधीगंगोत्री धाम: सकाळी विधीवत मंत्रोच्चारात गंगोत्री धामचे कपाट सर्वात आधी उघडले गेले.यमुनोत्री धाम: दुपारी १२ वाजून ३५ मिनिटांनी यमुनोत्री धामचे कपाट उघडण्यात आले.संकल्प: पंतप्रधानांच्या नावाने केलेल्या पहिल्या पूजेमध्ये देशाचे कल्याण, सुख-समृद्धी आणि शांततेसाठी प्रार्थना करण्यात आली..सुरक्षेसाठी 'सुपर' नियोजनप्रशासनाने गर्दीचे व्यवस्थापन आणि सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी संपूर्ण यात्रा मार्गाची विभागणी केली आहे. यात्रा मार्ग २ सुपरझोन, १२ झोन आणि ३० सेक्टरमध्ये विभागला असून तिथे वरिष्ठ पोलीस अधिकारी तैनात आहेत.६ पोलीस ठाणी, ९ रिपोर्टिंग चौक्या आणि १३ सीझनल चौक्यांशिवाय १२ विशेष 'पर्यटन पोलीस चौक्या' बनवण्यात आल्या आहेत. यात्रेकरूंची ताटातूट टाळण्यासाठी दोन्ही धामांमध्ये प्रत्येकी एक 'खोया-पाया' केंद्र सुरू करण्यात आले आहे..आरोग्य सुविधांची जय्यत तयारीउंचीवरील हवेचा दाब आणि थंडी लक्षात घेऊन आरोग्य विभागाने विशेष व्यवस्था केली आहे. जानकीचट्टी, बडकोट आणि गंगोत्री येथे तज्ञ डॉक्टरांची नियुक्ती केली आहे. गंगोत्रीमध्ये १० आणि यमुनोत्री-जानकीचट्टी परिसरात २४ 'आरोग्य मित्र' तैनात करण्यात आले आहेत, जे भाविकांना तात्काळ मदत करतील..मुख्यमंत्री काय म्हणाले?मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी सर्व देशवासियांना चारधाम यात्रेसाठी येण्याचे आवाहन केले आहे. ते म्हणाले की, "पंतप्रधान मोदींचे उत्तराखंडवर विशेष प्रेम आहे आणि त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही यात्रा सुरक्षित व सुव्यवस्थित करण्यासाठी सरकारने सर्व पावले उचलली आहेत."येत्या काही दिवसांत बद्रीनाथ आणि केदारनाथ धामचे कपाटही उघडले जातील, त्यानंतर ही यात्रा अधिक व्यापक स्वरूपात सुरू होईल.