Chardham Yatra: केदारनाथ हेलीकॉप्टर बुकिंगमध्ये सायबर ठगांचा सुळसुळाट! फसवणूक टाळण्यासाठी ‘हे’ नियम लक्षात ठेवा

चारधाम यात्रा २०२६ ला सुरुवात झाली असून, केदारनाथ दर्शनासाठी हेलीकॉप्टर तिकिटांची मागणी प्रचंड वाढली आहे. मात्र, याच संधीचा फायदा घेऊन सायबर भामटे भाविकांची फसवणूक करत असल्याचे समोर येत आहे. अनेक भाविक बनावट वेबसाइट्स आणि सोशल मीडिया जाहिरातींना बळी पडून आपली कष्टाची कमाई गमावत आहेत..प्रशासनाने आणि सायबर सेलने भाविकांसाठी काही महत्त्वाच्या मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत:फसवणुकीची पद्धत: ठग कसे जाळे विणतात?सायबर भामटे अत्यंत चलाखीने भाविकांची फसवणूक करतात:बनावट वेबसाइट्स: अधिकृत वेबसाइटसारख्या दिसणाऱ्या बनावट वेबसाइट्स तयार केल्या जातात.आमिषे: ३०% सूट, 'लास्ट सीट' उपलब्ध किंवा व्हीआयपी दर्शनाचे आमिष दाखवून तातडीने पैसे भरण्यास दबाव आणला जातो.पेमेंट ट्रॅप: क्युआर कोड (QR Code) किंवा युपीआय आयडी (UPI ID) पाठवून पैसे उकळले जातात आणि पैसे मिळताच संपर्क तोडला जातो किंवा बनावट तिकीट पाठवले जाते..सुरक्षित बुकिंगसाठी एकमेव अधिकृत मार्गउत्तराखंड सरकारने स्पष्ट केले आहे की, हेलीकॉप्टर बुकिंगसाठी कोणतीही इतर वेबसाइट किंवा एजंट अधिकृत नाही.अधिकृत वेबसाइट: heliyatra.irctc.co.in हीच एकमेव अधिकृत वेबसाइट आहे.अधिकृत व्हॉट्सअॅप नंबर: ८३९४८३३८३३ या क्रमांकावर 'Yatra' असा संदेश पाठवून तुम्ही नोंदणी आणि माहिती मिळवू शकता..फसवणूक टाळण्यासाठी सावधगिरीचे उपायसोशल मीडियावरील ऑफर्स: फेसबुक, इन्स्टाग्राम किंवा व्हॉट्सअॅपवर येणाऱ्या स्वस्त तिकीट बुकिंगच्या ऑफर्सवर कधीही विश्वास ठेवू नका. कोणत्याही अनोळखी लिंकवर क्लिक करू नका किंवा आपले वैयक्तिक तपशील शेअर करू नका.स्वतःला ट्रॅव्हल एजंट म्हणवून घेणाऱ्या आणि वैयक्तिक खात्यात पैसे मागाणाऱ्यांपासून सावध राहा..फसवणूक झाल्यास काय करावे?जर तुमची किंवा तुमच्या ओळखीच्या कोणाची फसवणूक झाली असेल, तर वेळ न घालवता खालील पावले उचला:हेल्पलाइन नंबर: तात्काळ १९३० या सायबर क्राईम हेल्पलाइन क्रमांकावर कॉल करा.ऑनलाइन तक्रार: cybercrime.gov.in या पोर्टलवर आपली तक्रार नोंदवा.मेरठ रेंजचे डीआयजी कलानिधि नैथानी यांनी संशयास्पद बँक खाती आणि युपीआय आयडी तात्काळ गोठवण्याचे (Freeze) आदेश पोलिसांना दिले आहेत.केदारनाथ यात्रेला जाणाऱ्या सर्व भाविकांनी हे लक्षात ठेवावे की, घाईघाईत बुकिंग करण्यापेक्षा अधिकृत मार्गाचा अवलंब करणे हेच आर्थिक सुरक्षिततेसाठी हिताचे आहे.