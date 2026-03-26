Chardham Yatra 2026: चारधाम यात्रेचा नवा विक्रम? १० लाख नोंदणी , मुख्यमंत्र्यांचा 'सेफ यात्रा' प्लॅन तयार, जाणून घ्या तयारी

उत्तराखंडमध्ये १९ एप्रिल २०२६ पासून सुरू होणाऱ्या विश्वप्रसिद्ध चारधाम यात्रेसाठी भाविकांमध्ये प्रचंड उत्साह पाहायला मिळत आहे. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी यात्रेच्या पूर्वतयारीचा आढावा घेताना सांगितले की, आतापर्यंत १० लाख भाविकांनी नोंदणी (Registration) पूर्ण केली असून, सर्वांना सुरक्षित दर्शन घडवणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. गेल्या वर्षी (२०२५) आपत्तीमुळे दीड महिना यात्रा विस्कळीत होऊनही ५१ लाख भाविकांनी दर्शन घेतले होते. यंदा हा आकडा नवा विक्रम प्रस्थापित करण्याची शक्यता आहे..१० लाख नोंदणी आणि ५ कोटींची बुकिंगयात्रा सुरू होण्यापूर्वीच १० लाख भाविकांनी नोंदणी केल्यामुळे प्रशासनावर मोठा ताण असणार आहे, मात्र सरकारने चोख व्यवस्था केल्याचे म्हटले आहे. गढवाल मंडळ विकास निगमच्या (GMVN) विश्रामगृहांसाठी आतापर्यंत ५ कोटी रुपयांची आगाऊ नोंदणी (Advance Booking) झाली आहे, जे पर्यटनाच्या दृष्टीने शुभसंकेत आहेत..मुख्यमंत्री धामींच्या महत्त्वाच्या घोषणा१. सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता: उत्तराखंडची भौगोलिक स्थिती आव्हानात्मक असली तरी, प्रत्येक भाविकाची सुरक्षितता ही सरकारची प्राथमिकता असेल.२. आपत्ती व्यवस्थापन: हवामानाचा अंदाज आणि आपत्तीची पूर्वसूचना भाविकांना वेळेत दिली जाईल, जेणेकरून कोणत्याही संकटात जीवितहानी टाळता येईल.३. संख्या मर्यादेवर (Capping) निर्णय: सध्यातरी भाविकांच्या संख्येवर कोणतीही मर्यादा (Cap) घालण्याचे निर्देश देण्यात आलेले नाहीत. सामान्य स्थितीत सर्व भाविकांना दर्शन घेता येईल.४. प्रत्यक्ष पाहणी: यात्रा सुरू होण्यापूर्वी मुख्यमंत्री स्वतः सर्व मार्गांवर जाऊन रस्ते, निवास आणि वाहतूक व्यवस्थेची पाहणी करणार आहेत..पायाभूत सुविधांवर भर२०२५ मध्ये कपाट बंद झाल्यापासूनच २०२६ च्या यात्रेची तयारी सुरू करण्यात आली होती. यामध्ये दरड कोसळणाऱ्या संवेदनशील भागांची डागडुजी करण्यात आली आहे. यात्रा मार्गावर ऑक्सिजन सिलिंडर, पोर्टेबल हॉस्पिटल आणि तज्ज्ञ डॉक्टरांची टीम तैनात असेल. भाविकांसाठी अतिरिक्त बस आणि टॅक्सींची व्यवस्था करण्यात आली आहे..चारधाम यात्रा २०२६ वेळापत्रक (अंदाजित)यंदाची यात्रा १९ एप्रिल पासून सुरू होत आहे. यमुनोत्री आणि गंगोत्री धामचे कपाट अक्षय तृतीयेच्या मुहूर्तावर उघडले जातात, त्यानंतर केदारनाथ आणि बद्रीनाथ धामचे कपाट उघडण्याची प्रक्रिया सुरू होते. देवभूमी उत्तराखंड जगभरातील भाविकांचे स्वागत करण्यासाठी सज्ज झाली आहे.