Kuno Cheetah Video: कुनोमध्ये नवा पाहुणा! मादी चित्ता 'गामिनी'ने दिला ३ बछड्यांना जन्म; भारतातील चित्त्यांची संख्या आता 'इतकी' झाली!

मध्य प्रदेशातील कुनो नॅशनल पार्कमधून पुन्हा एकदा आनंदाची बातमी समोर आली आहे. दक्षिण आफ्रिकेतून आलेल्या 'गामिनी' या मादी चित्त्याने तीन गोंडस बछड्यांना जन्म दिला आहे. यामुळे कुनोमध्ये आता चिमुकल्या पाहुण्यांची किलबिल वाढली असून भारताची चित्ता संवर्धनातील मोहीम यशाच्या शिखरावर पोहोचली आहे..दक्षिण आफ्रिकेतून भारतात चित्ते आणण्याच्या ऐतिहासिक घटनेला ३ वर्षे पूर्ण होत असतानाच गामिनीने ही गोड बातमी दिली आहे. केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी ही माहिती दिली असून, त्यांनी या घटनेला 'प्रोजेक्ट चित्ता'चा मोठा विजय म्हटले आहे. गामिनी आता दुसऱ्यांदा आई बनली असून तिचे तीनही बछडे सध्या सुरक्षित आणि सुदृढ आहेत..भारतातील चित्त्यांचा आकडा ३८ वर!या तीन नवीन बछड्यांच्या आगमनानंतर आता भारतातील चित्त्यांची एकूण संख्या ३८ वर पोहोचली आहे. गामिनीने दिलेल्या या जन्मामुळे भारतात जन्मलेल्या आणि जिवंत असलेल्या बछड्यांची संख्या आता २७ झाली आहे. भारताच्या मातीत चित्त्यांची ही ९वी यशस्वी वीण (Litter) आहे, जे दर्शवते की परदेशातून आलेले हे पाहुणे आता भारतीय वातावरणात पूर्णपणे रुळले आहेत..एकाच महिन्यात दोनदा आनंदाची बातमीफेब्रुवारी महिना कुनोसाठी खरोखरच नशिबाचा ठरला आहे. याच महिन्याच्या सुरुवातीला ७ फेब्रुवारी रोजी नामिबियातून आलेल्या 'आशा' नावाच्या मादी चित्त्याने ५ बछड्यांना जन्म दिला होता. त्यानंतर आता गामिनीने ३ बछड्यांना जन्म दिल्याने कुनोमधील चित्त्यांच्या संख्येत मोठी वाढ झाली आहे..प्रोजेक्ट चित्ता: एक ऐतिहासिक पाऊल१९५२ मध्ये भारतातून चित्ता नामशेष झाल्याचे जाहीर करण्यात आले होते. त्यानंतर तब्बल ७० वर्षांनंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या पुढाकाराने २०२२ मध्ये नामिबिया आणि दक्षिण आफ्रिकेतून चित्ते आणण्यात आले. कुनोच्या वन कर्मचाऱ्यांनी आणि डॉक्टरांनी दिवस-रात्र घेतलेल्या मेहनतीचे हे फळ आहे, असे कौतुक मुख्यमंत्री मोहन यादव यांनी केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.