Agra Tourism:आग्र्यात उभारले जातेय छत्रपती शिवाजी महाराजांचे भव्य संग्रहालय; ८०% सिव्हिल काम पूर्ण; १५ डिसेंबरपर्यंत काम संपवण्याचे निर्देश

छत्रपती शिवाजी महाराजांचा गौरवशाली इतिहास आणि मराठा साम्राज्याची शौर्यगाथा आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून अनुभवता यावी, यासाठी आग्रा येथे भव्य छत्रपती शिवाजी महाराज वस्तुसंग्रहालय उभारण्यात येत आहे. ताजमहालच्या पूर्व प्रवेशद्वाराजवळ उभारण्यात येणाऱ्या या संग्रहालयाचे सुमारे ८० टक्के स्थापत्य काम पूर्ण झाले आहे. उर्वरित काम १५ डिसेंबरपर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे..आग्रा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी मनीष बन्सल यांनी बुधवारी संग्रहालयाच्या बांधकामस्थळाला भेट देऊन कामाची पाहणी केली. यावेळी त्यांनी बांधकामाची सद्यःस्थिती, अंतर्गत सजावट आणि विविध दालनांच्या उभारणीचा आढावा घेतला. कामाचा वेग वाढवतानाच गुणवत्ता आणि दर्जा कायम राखण्याच्या सूचना त्यांनी संबंधित यंत्रणेला दिल्या.१९८ कोटींचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पसुमारे ५.९ एकर क्षेत्रात आणि १९८ कोटी रुपये खर्चून हे संग्रहालय उभारण्यात येत आहे. मराठा इतिहासासह उत्तर प्रदेशचा सांस्कृतिक, ऐतिहासिक आणि नैसर्गिक वारसा येथे मांडण्यात येणार आहे. विविध विषयांवरील दालने, प्राचीन शस्त्रांचे प्रदर्शन आणि ऐतिहासिक घटनांची माहिती पर्यटकांना आकर्षक पद्धतीने अनुभवता येईल, अशी या प्रकल्पाची संकल्पना आहे..७डी तंत्रज्ञानातून अनुभवता येणार शिवरायांची आग्रा सुटकाया संग्रहालयातील प्रमुख आकर्षण म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या आग्रा येथून झालेल्या ऐतिहासिक सुटकेचा ७डी इमर्सिव्ह अनुभव. औरंगजेबाच्या नजरकैदेतून महाराजांनी केलेल्या धाडसी सुटकेचा प्रसंग अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने सादर केला जाणार आहे. त्यामुळे पर्यटकांना या ऐतिहासिक घटनेची अधिक प्रभावी पद्धतीने अनुभूती घेता येईल.याशिवाय १८५७ च्या स्वातंत्र्यसमरातील नायक, प्राचीन शस्त्रे, उत्तर प्रदेशातील प्रमुख नद्या, धार्मिक सण-उत्सव, जैवविविधता आणि आग्र्याचा ऐतिहासिक वारसा यांच्याशी संबंधित दालनेही उभारण्यात येत आहेत..कामाचा दर्जा राखण्यावर भरजिल्हाधिकारी मनीष बन्सल यांनी बांधकामाबरोबरच अंतर्गत सजावट, प्रकाशयोजना आणि प्रदर्शन व्यवस्थेच्या कामाचाही आढावा घेतला. उर्वरित काम नियोजित वेळेत पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक गती राखावी; मात्र गुणवत्ता आणि बांधकामाच्या दर्जाशी कोणतीही तडजोड करू नये, असे निर्देश त्यांनी दिले. दोन्ही विकासकामांच्या प्रगतीचा नियमित आढावा घेण्यावरही प्रशासनाचा भर आहे..युनिटी मॉलच्या कामाचीही पाहणीसंग्रहालयाच्या पाहणीनंतर जिल्हाधिकारी बन्सल यांनी आग्रा येथे उभारण्यात येत असलेल्या युनिटी मॉलच्या कामाचाही आढावा घेतला. बांधकामाची गती, कामगारांची उपलब्धता आणि आवश्यक साहित्याच्या पुरवठ्याची माहिती त्यांनी घेतली. हा प्रकल्पही निर्धारित वेळेत पूर्ण करण्याच्या सूचना संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या.छत्रपती शिवाजी महाराज संग्रहालयामुळे आग्र्यातील ऐतिहासिक पर्यटनाला नवे आकर्षण मिळण्याची अपेक्षा आहे. शिवरायांच्या इतिहासाची ओळख आधुनिक तंत्रज्ञानातून करून देण्याबरोबरच उत्तर प्रदेशच्या सांस्कृतिक वारशाचे दर्शन घडविण्याच्या दृष्टीने हा प्रकल्प महत्त्वाचा ठरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.