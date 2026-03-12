Chhattisgarh News: छत्तीसगडमध्ये १०८ माओवादी शरण; शस्त्रांसह रोकड आणि एक किलो सोने केले स्वाधीनसकाळ वृत्तसेवा

गडचिरोली : छत्तीसगड राज्यामधील बस्तर विभागात ‘पुनर्वसन ते पुनरुत्थान’ मोहिमेत १०८ माओवाद्यांनी हिंसेचा मार्ग सोडत केवळ घातक शस्त्रेच नव्हे तर, ३.३० कोटींची रोकड आणि एक किलो सोने पोलिसांच्या स्वाधीन करत शरणागती पत्करली. शस्त्र, सोने व पैशासह झालेली माओवाद्यांच्या शरणागतीची ही घटना ऐतिहासिक मानली जात आहे..छत्तीसगड राज्यातील जगदलपूर येथील पोलिस समन्वय केंद्र ‘शौर्य भवन’ येथे बुधवार (ता. ११) दुपारी दोन वाजता हा सोहळा पार पडला. बस्तर विभागातील वरिष्ठ पोलिस अधिकारी, केंद्रीय सुरक्षा दलाचे कमांडर आणि जिल्हा प्रशासनाच्या उपस्थितीत या जहाल माओवाद्यांनी आपली आधुनिक शस्त्रे खाली ठेवली..'कोर्टाने आदेश दिला म्हणून शरण आलो', जामीनावर बाहेर येताच मंत्रिपुत्राची पुन्हा 'दादागिरी'.शरणागती पत्करलेल्या या माओवाद्यांवर एकत्रितपणे अंदाजे ४ कोटी रुपयांचे बक्षीस होते. यात काही विभागीय कमिटी सदस्य आणि दलम कमांडर दर्जाच्या नेत्यांचाही समावेश आहे. आजवर माओवादी शरण येताना केवळ शस्त्रे घेऊन येत असत. परंतु, यावेळी त्यांनी खंडणीच्या माध्यमातून जमा केलेली ३.३० कोटींची रोकड आणि एक किलो सोनेसुद्धा पोलिसांकडे सुपूर्द केले. .माओवादी विचारधारेचा पोकळपणा आणि नेत्यांकडून होणारे शोषण यामुळे आम्ही हा निर्णय घेतला, अशी कबुली शरण आलेल्या नेत्यांनी दिली. ही संपत्ती संघटनेच्या आर्थिक रसद पुरवठ्यालाच ठप्प करणारी ठरली आहे..शरण आलेल्या १०८ माओवाद्यांमध्ये सर्वाधिक माओवादग्रस्त जिल्ह्यातील सदस्यांचा समावेश आहे. यात बिजापूरमधील ३७, दंतेवाडा ३०, सुकमा १८, बस्तर १६, नारायणपूर ४, कांकेरमधील ३ जणांनी शरणागती पत्करली. एकीकडे ‘ऑपरेशन प्रहार’ मुळे माओवाद्यांच्या सुरक्षित अड्ड्यांवर दबाव वाढला आहे तर दुसरीकडे सरकारच्या प्रभावी पुनर्वसन धोरणामुळे माओवादी मुख्य प्रवाहात येण्यास प्रवृत्त होत आहेत..माओवाद्यांचा सर्वोच्च नेता थिप्परी तिरुपती उर्फ देवजीसह तेलंगणात शरण.१०१ शस्त्रे केली स्वाधीनशरणागत माओवाद्यांनी तब्बल १०१ शस्त्रे पोलिसांच्या स्वाधीन केली आहे. यात एके ४७, इन्सास रायफल, एसएलआर, एलएमजी, ३०३ रायफल, बीजीएल व लॉँचर आदी शस्त्रांचा समावेश आहे. सर्वाधिक ३९ शस्त्रे नारायणपूर येथून, बस्तरमधून २४, सुकमा जिल्ह्यातून १२, बिजापूरमधून ९, दंतेवाडातून ५, कांकेरमधून २ शस्त्रे मिळाल्याची माहिती पोलिस सूत्रांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.