Martyr constable pension case: हुतात्मा जवानाच्या आईला पेन्शन नाकारली! उच्च न्यायालयाने दिले महत्त्वाचे आदेश

रायपूर: नक्षल हल्ल्यात हुतात्मा झालेल्या पोलिस कॉन्स्टेबलच्या ६८ वर्षीय आईला कौटुंबिक पेन्शन नाकारणे अत्यंत अन्यायकारक असल्याचे निरीक्षण छत्तीसगड उच्च न्यायालयाने नोंदवले असून छत्तीसगड सरकारला सहा आठवड्यांत त्यांच्या प्रकरणावर निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले. उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा आणि न्यायाधीश रवींद्र कुमार अग्रवाल यांच्या पीठाने ११ फेब्रुवारीला हा आदेश दिला..फिलिसिता लाकरा (वय ६८) यांनी याचिका दाखल केली होती. त्यांचा मुलगा इग्नेशियस लाकरा हा छत्तीसगड सशस्त्र दलाच्या दहाव्या बटालियनमधील कॉन्स्टेबल होता आणि २००२ मध्ये नक्षलवाद्यांशी झालेल्या चकमकीत हुतात्मा झाला. त्यानंतर त्यांचे वडील लोबिन लाकरा यांना कौटुंबिक पेन्शन मिळत होती. मात्र ऑगस्ट २०२० मध्ये त्यांच्या निधनानंतर जशपूर जिल्हा कोशागार कार्यालयाने पेन्शन बंद केली. .संबंधित अधिकाऱ्यांकडे वारंवार पाठपुरावा करूनही दिलासा न मिळाल्याने २०२१ मध्ये त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. राज्याने १९६५ च्या नियमांत आईला पेन्शन देण्याची तरतूद नसल्याचा युक्तिवाद केला. याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी मात्र १९६३ च्या नियमांनुसार वडिलांच्या निधनानंतर आईला पेन्शन देण्याची तरतूद असल्याचे सांगितले..न्यायालयाने हा युक्तिवाद मान्य करत १९६५ च्या नियमांतही समान तरतूद वाचावी, असे स्पष्ट केले. नक्षलवादी हल्ल्यात प्राणाची आहुती दिलेल्या मुलाच्या आईला पेन्शन नाकारणे अन्यायकारक असल्याचे नमूद करून प्रकरण सहा आठवड्यांत निकाली काढण्याचे आदेश देण्यात आले..