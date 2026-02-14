देश

Martyr constable pension case: हुतात्मा जवानाच्या आईला पेन्शन नाकारली! उच्च न्यायालयाने दिले महत्त्वाचे आदेश

Court says mother of Naxal attack martyr cannot be deprived of pension benefits after father’s death: अधिकाऱ्यांकडे वारंवार पाठपुरावा करूनही दिलासा न मिळाल्याने २०२१ मध्ये त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
सकाळ वृत्तसेवा
रायपूर: नक्षल हल्ल्यात हुतात्मा झालेल्या पोलिस कॉन्स्टेबलच्या ६८ वर्षीय आईला कौटुंबिक पेन्शन नाकारणे अत्यंत अन्यायकारक असल्याचे निरीक्षण छत्तीसगड उच्च न्यायालयाने नोंदवले असून छत्तीसगड सरकारला सहा आठवड्यांत त्यांच्या प्रकरणावर निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले. उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा आणि न्यायाधीश रवींद्र कुमार अग्रवाल यांच्या पीठाने ११ फेब्रुवारीला हा आदेश दिला.

