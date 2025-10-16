Diamond mine: भारतातला असा जिल्हा जिथे रस्त्यावरही हिरे सापडतात; काय आहे पन्ना डायमंड बेल्ट?

Chhattisgarh Diamond Belt: छत्तीसगड हा प्राकृतिक खनिज संपदेने समृद्ध असलेला प्रदेश आहे. राज्यात लोहखनिज, कोळसा, बॉक्साईड आणि चुनखडीच्या खाणी आहेत. सोबतच हिऱ्यांचाही भांडार आहे. राज्यातचा उत्तर भाग असलेला सरगुजा, कोरिया, बलरमपूर आणि जशपूर जिल्ह्यात पसरलेला पन्ना डायमंड बेल्ट भारताच्या हिरा क्षेत्राचा मोठा भाग आहे. हा बेल्ट केवळ आर्थिकदृष्टीने महत्त्वाचा नाही तर औद्योगिक, धोरणात्मक आणि स्थानिक विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे..काय आहे छत्तीसगडचा पन्ना हिरा बेल्ट?छत्तीसगडची ओळख खनिज, धातू आणि हिऱ्यांसारख्या नैसर्गिक संसाधनांनी समृद्ध असलेलं राज्य अशी आहे. सगळ्यात महागड्या वस्तूबद्दल विचार केला तर हिरा हा मुख्य धातू आहे. वास्तविक पन्ना हिरा बेल्ट हा मध्य प्रदेश राज्याशी जोडलेला आहे. ते पुढे सरगुना, रायगड, बलरामपूर आणि कोरिया जिल्ह्यात हिऱ्यांची अंदाज बांधला जातो.यासोबतच कोरबा आणि बस्तर भागात हिऱ्यांचे साठे सापडलेले आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारात हिऱ्यांची किंमत लाखो रुपयांपासून कोट्यवधी रुपये प्रति कॅरेट असते. त्यामुळे या नैसर्गिक संसाधनांच्या दृष्टीने छत्तीसगड सगळ्यात महाग खनिजसंपदा असलेलं राज्य आहे..Diwali Recharge Offer : दिवाळी स्पेशल 1 रुपयचा रिचार्ज! रोज 2GB डेटा, कॉलिंग, SMS अन् महिन्याची वैधता, बड्या कंपनीने आणली धमाका ऑफर.कुठे आहे पन्ना हिरा बेल्ट?पन्ना हिरा बेल्ट भारताचा सर्वात प्रसिद्ध हिरा भाग आहे. मध्य प्रदेशातल्या पन्ना जिल्ह्यात हा भाग येतो. परंतु याचा विस्तार छत्तीसगडच्या उत्तर सीमेपर्यंत झालेला आहे. हा बेल्ट सरगुजा, कोरिया, बलरामपूर आणि जशपूर जिल्ह्यांमध्ये पसरलेला आहे. या भागांमध्ये किम्बरलाईट पाईप्स सापडतात. यात हिरे तयार होण्याची जास्त शक्यता असते. छत्तीसगड सरकार आणि जीएसआयद्वारे येथे अनेकदा उत्खनन आणि सर्वे झालेले आहेत. जागतिक स्तरावर या भागाची मान उंचावणार आहे..शिंदेंच्या आमदाराचा फुकटचा राडा, कँटिन नाहक बदनाम; अन्न आणि औषध प्रशासनाकडून क्लीन चीट.पन्ना जिल्ह्यात नुकतंच एका मजुराला रस्त्यावर हिरा सापडला होता. त्याची किंमत २० लाखांपेक्षा जास्त होती. मागच्याच महिन्यात एका महिलेला शेतात आठ हिरे सापडलेले होते. या भागात नेहमी हिरे सापडल्याच्या घटना घडलेल्या आहेत. त्यानंतर प्रशासनाकडून सापडलेल्या हिऱ्यांचा लिलाव केला जातो आणि त्या संबंधित व्यक्तीला पैसे दिले जातात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.