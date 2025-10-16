देश

Diamond mine: भारतातला असा जिल्हा जिथे रस्त्यावरही हिरे सापडतात; काय आहे पन्ना डायमंड बेल्ट?

Chhattisgarh District Where Diamonds are Found on the Road; Set to Gain Global Recognition as a 'Diamond Belt': पन्ना डायमंड बेल्टमध्ये अनेक नैसर्गिक संसाधनांच्या खाणी आहेत.
Diamond mine

Chhattisgarh District Where Diamonds are Found on the Road

Esakal

संतोष कानडे
Updated on

Chhattisgarh Diamond Belt: छत्तीसगड हा प्राकृतिक खनिज संपदेने समृद्ध असलेला प्रदेश आहे. राज्यात लोहखनिज, कोळसा, बॉक्साईड आणि चुनखडीच्या खाणी आहेत. सोबतच हिऱ्यांचाही भांडार आहे. राज्यातचा उत्तर भाग असलेला सरगुजा, कोरिया, बलरमपूर आणि जशपूर जिल्ह्यात पसरलेला पन्ना डायमंड बेल्ट भारताच्या हिरा क्षेत्राचा मोठा भाग आहे. हा बेल्ट केवळ आर्थिकदृष्टीने महत्त्वाचा नाही तर औद्योगिक, धोरणात्मक आणि स्थानिक विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे.

Loading content, please wait...
gold
viral
mines
DIAMOND
Government

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com