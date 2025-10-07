Toxic Cold Syrup: मुलांच्या मृत्यूप्रकरणी आरोग्यमंत्र्यांना बडतर्फ करा; मध्य प्रदेश काँग्रेसची सरकारकडे मागणी

छिंदवाडा(मध्य प्रदेश) : मध्य प्रदेशातील छिंदवाड्यात मूत्रपिंड निकामी झाल्याने गेल्या काही दिवसांत १४ मुलांचा मृत्यू झाल्याने खळबळ उडाली असून मध्य प्रदेशचे आरोग्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल यांना तातडीने पदावरून हटवा अशी मागणी मध्य प्रदेश काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जितू पटवारी यांनी राज्य सरकारकडे केली आहे. या मुलांचा मृत्यू दुषित कफ सिरप कोल्ड्रिफ घेतल्यामुळे झाल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे..जितू पटवारी यांनी परसिया तालुक्यात पीडित कुटुंबीयांची भेट घेऊन सांत्वन केले. ते म्हणाले की, सरकारने केवळ डॉक्टरवर कारवाई करणे पुरेसे नाही.दरम्यान, मध्य प्रदेश सरकारने कोल्ड्रिफ सिरपची विक्री बंद केली असून तपासणीत या औषधात विषारी घटक असल्याचे आढळून आले आहे..छिंदवाडा जिल्ह्यातील मृतांंपैकी ११ मुले परसिया विभागातील, २ छिंदवाडा शहरातील आणि चौरई तालुक्यातील एकाचा समावेश होता. याशिवाय बैतूल जिल्ह्यातही या सिरपमुळे दोन मुलांचा मृत्यू झाल्याचा संशय आहे. याप्रकरणी डॉ. प्रवीण सोनी यांना अटक करण्यात आली असून तमिळनाडूच्या सिरप उत्पादक कंपनीविरुद्धही गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..पत्रकारांशी बोलताना पटवारी म्हणाले, प्रत्यक्षात १६ मृत्यू झाले आहेत, तर अधिकृत आकडा १४ इतका आहे. मुख्यमंत्री मोहन यादव यांना या घटनेविषयी खरोखरच चिंता वाटत असेल तर त्यांनी तातडीने आरोग्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल यांना बडतर्फ करायला हवे होते. राज्यभरातील डॉक्टरांनी तेच औषध लिहून दिलेले असताना फक्त एका डॉक्टरवरच कारवाई का? असा सवालही केला. औषधाच्या घटकांची तपासण्याची जबाबदारी उत्पादन कंपनी आणि औषध नियंत्रकांवर असते. राज्याचे आरोग्यमंत्री, औषध नियंत्रक, मुख्य सचिव आणि आरोग्य आयुक्तांना बडतर्फ करा. हा केवळ दिखावा आहे आणि मंत्र्याला वाचवण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोपही पटवारी यांनी केला..Coldrif Cough Syrup च्या दूषित बॅचवर बंदी! महाराष्ट्र एफडीएचा अलर्ट जारी, तक्रारीसाठी मोबाईल क्रमांक आणि ईमेल जाहीर.दरम्यान, मध्य प्रदेशच्या औषध प्रशासनाने कोल्ड्रिफ सिरपची विक्री आणि वितरण तात्काळ बंद करण्याचे तसेच सर्व साठा जप्त करण्याचे आदेश दिले आहेत. तामिळनाडू सरकारनेही तीन ऑक्टोबर रोजी कोल्ड्रिफ सिरपवर बंदी घातली. मध्य प्रदेश पोलिसांनी या प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी विशेष तपास पथक स्थापन केले आहे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.