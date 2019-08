'ज्या' सीबीआय कार्यालयाचे उद्घाटन केले त्याच कार्यालयात अटकेत

नवी दिल्ली : आयएनएक्स मीडिया गैरव्यवहारप्रकरणी अटकपूर्व जामिनाचे सर्व पर्याय संपुष्टात आल्यानंतर तब्बल तीस तासांनी चिदंबरम यांना केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडून (सीबीआय) अटक करण्यात आली आणि त्यांनी सीबीआय मुख्यालयात ठेवण्यात आले. याविषयी योगायोग असा की आठ वर्षांपूर्वी ज्या सीबीआय कार्यालयाचे चिदंबरम यांनी उद्धाटन केले होते, आता त्याच कार्यालयात त्यांना ठेवण्यात आले आहे.

