चिदंबरम यांना जामीन नाकारला; पाच दिवस कोठडी

नवी दिल्ली : माजी गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांना न्यायालयाने जामीन नाकारला असून पुढील पाच दिवस त्यांची रवानगी सीबीआय कोठडीत करण्यात आली आहे. चिदंबरम यांना 26 ऑगस्टपर्यंत सीबीआय कोठडीत राहावे लागणार आहे.

दरम्यान, राजधानी दिल्लीत बुधवारी (ता.21) माजी पी. चिदंबरम यांना त्यांच्या घरातून अटक करण्यात आली होती. सर्व कायदेशीर पर्याय संपुष्टात आल्यानंतर तब्बल तीस तासांनी बुधवारी रात्री उशिरा चिदंबरम हे काँग्रेस मुख्यालयात अवतरले होते. तेथे पत्रकार परिषद घेतल्यानंतर ते जोरबाग येथील त्यांच्या निवासस्थानी रवाना झाले; पण केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या (सीबीआय) पथकाने पाठलाग करत त्यांचे घरुन त्यांना अटक केली होती.



INX Media Case: Former Union Finance Minister #PChidambaram being taken from Court after the Court sent him to CBI custody till August 26. pic.twitter.com/0XNUsBalMA

— ANI (@ANI) August 22, 2019