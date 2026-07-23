CJI Surya Kant: सोशल मीडियावरील TRP ला तुमचे यश समजण्याची चूक करू नका; सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांचा कुणाला सल्ला?

नवी दिल्ली : सोशल मीडियावरील प्रसिद्धी किंवा ऑनलाइन लोकप्रियता ही यशाची खरी मोजमाप नाही, असा महत्त्वपूर्ण संदेश भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत यांनी दिला. कायदेशीर क्षेत्रात दीर्घकाळ टिकणारा सन्मान आणि विश्वास हा डिजिटल माध्यमांमुळे नव्हे, तर सातत्यपूर्ण मेहनत, गुणवत्तापूर्ण काम आणि न्यायालयात निर्माण झालेल्या विश्वासार्हतेमुळे मिळतो, असे त्यांनी स्पष्ट केले..सुप्रीम कोर्ट ॲडव्होकेट्स-ऑन-रेकॉर्ड असोसिएशन (SCAORA) तर्फे २०२५ च्या तुकडीतील नव्या ॲडव्होकेट्स-ऑन-रेकॉर्ड (AoR) वकिलांच्या सत्कारासाठी आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. या कार्यक्रमात सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन आणि विपुल एम. पंचोली यांनीही उपस्थितांना मार्गदर्शन केले..सोशल मीडियाच्या लोकप्रियतेपासून सावध राहण्याचा सल्लातरुण वकिलांशी संवाद साधताना सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी आजच्या काळात सोशल मीडियाच्या माध्यमातून प्रसिद्धी मिळवणे सहज शक्य असल्याचे सांगितले. मात्र, ऑनलाइन लोकप्रियता म्हणजे व्यावसायिक यश असे समजू नये, असे त्यांनी स्पष्ट केले.त्यांच्या मते, सोशल मीडियामुळे लोकांचे लक्ष वेधून घेणे सोपे झाले असले तरी ती प्रसिद्धी विश्वासार्हतेची जागा घेऊ शकत नाही. त्यामुळे ऑनलाइन लोकप्रियतेच्या आधारे स्वतःचे यश मोजण्याचा मोह टाळावा. टीव्ही चॅनेलप्रमाणे टीआरपीच्या मागे धावण्याची गरज नसून, न्यायालयातील कामगिरी, सहकारी, पक्षकार आणि वकिलांच्या समूहाकडून मिळणारा सन्मान हेच खरे यश असल्याचे त्यांनी नमूद केले..कारकिर्दीसाठी कौशल्याला प्राधान्यवकिलीच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात मोठी लॉ फर्म उभारणे किंवा व्यवसायाचा विस्तार करण्यापेक्षा स्वतःची कायदेशीर क्षमता विकसित करण्यावर भर द्यावा, असा सल्लाही त्यांनी दिला. सक्षम आणि विश्वासार्ह वकील म्हणून स्वतःची ओळख निर्माण करणे हेच सुरुवातीच्या काळातील प्रमुख उद्दिष्ट असावे, असे ते म्हणाले.पदवी किंवा पदामुळे संधी मिळू शकते; मात्र त्यावर कारकीर्द उभी राहत नाही. एखाद्या वकिलाची खरी ओळख त्याच्या कामाच्या दर्जावर आणि गुणवत्तेवरच ठरत असते, असेही त्यांनी अधोरेखित केले..CJI Surya Kant: लोकसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाविरोधात ठाकरे गटाची सर्वोच्च न्यायालयात धाव, सरन्यायाधीश सूर्यकांत म्हणाले, "आम्ही पाहू".मसुदा लेखनाला दिले विशेष महत्त्वआपल्या सुरुवातीच्या कारकिर्दीचा उल्लेख करताना सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी याचिका आणि कायदेशीर कागदपत्रांचे मसुदा लेखन हे वकिली व्यवसायाचे मूलभूत कौशल्य असल्याचे सांगितले. त्यांनी सांगितले की, आपल्या उत्कृष्ट मसुदा लेखनामुळे सुरुवातीच्या काळात अनेक वरिष्ठ आणि नामांकित वकीलही गुंतागुंतीच्या प्रकरणांचे मसुदे त्यांच्याकडून तयार करून घेत असत.तरुण वकिलांनी प्रत्येक याचिका प्रभावी कथानकाप्रमाणे तयार करावी, जेणेकरून न्यायाधीशांचे लक्ष सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत टिकून राहील, असे आवाहन त्यांनी केले..एआयचा वापर सहाय्यक म्हणूनच कराकायदेशीर मसुदा लेखनात AI साधनांचा वाढता वापर लक्षात घेऊन त्यांनी त्याबाबतही सावधगिरी बाळगण्याचा सल्ला दिला. संशोधन किंवा तुलनात्मक अभ्यासासाठी एआय उपयुक्त ठरू शकते; मात्र ते वकिलाच्या विचारशक्ती, आकलन आणि निर्णयक्षमतेची जागा घेऊ शकत नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.पक्षकार जेव्हा वकिलाकडे येतो, तेव्हा तो आपले प्रकरण एका व्यक्तीकडे सोपवत असतो, यंत्राकडे नव्हे. त्याच्या भावनांसह प्रकरणातील तथ्ये समजून घेण्याची अपेक्षा तो वकिलाकडून करतो. त्यामुळे एआयचा वापर केवळ सहाय्यक म्हणून करावा आणि त्याला स्वतःच्या विचारक्षमतेवर वर्चस्व गाजवू देऊ नये, असे त्यांनी सांगितले..गरीब पक्षकारांसाठी पुढाकार घेण्याचे आवाहनभाषणाच्या शेवटी सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी वकिलांना गरीब आणि वंचित घटकांतील पक्षकारांना कायदेशीर मदत देण्यापासून कधीही मागे हटू नये, असे आवाहन केले. पूर्ण प्रामाणिकपणे लढलेले कायदेशीर मदतीचे एक प्रकरणदेखील एखाद्या गरीब कुटुंबाच्या आयुष्यात मोठा सकारात्मक बदल घडवू शकते, असे त्यांनी सांगितले..Supreme Court: 'आमच्याकडे वेळ नाही...' CJI सूर्यकांतांनी CJP मारहाण प्रकरणातील याचिका ऐकण्यास नकार; व्हिडिओही पाहण्यास स्पष्ट नकार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.