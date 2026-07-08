देश

Goa Vitthal Rukmini Bhavan: गोवा ते पंढरपूर वारी अधिक सोयीची होणार! वारकऱ्यांसाठी हक्काचे 'गोवा भवन' उभारणार; मुख्यमंत्र्यांची घोषणा

Goa Vitthal Rukmini Bhavan: गोमंतकीय वारकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी समोर आली आहे. पंढरपुरात 'गोवा विठ्ठल-रुक्मिणी भवन' उभारणार आहेत, अशी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी घोषणा केली आहे.
Goa Vitthal Rukmini Bhavan

Goa Vitthal Rukmini Bhavan

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी गोमंतकीय वारकऱ्यांसाठी मोठी घोषणा केली आहे. पंढरपूरमध्ये गोमंतकीय वारकऱ्यांसाठी स्वतंत्र 'गोवा विठ्ठल-रुक्मिणी भवन' उभारण्यात येणार असून, त्यासाठी जागा निश्चित करण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली. पंढरपूर आषाढी वारीसाठी निघालेल्या वारकऱ्यांना शुभेच्छा देत असताना मुख्यमंत्र्यांनी हि माहिती दिली.

Loading content, please wait...
Goa
pandharpur
wari
Aashadhi Wari
warkari
Vitthal Rukmini temple