12th Student Death : नियतीचा क्रूर खेळ! बारावी परीक्षा देण्यासाठी निघालेल्या विद्यार्थिनीचा Heart Attack ने मृत्यू; परीक्षेपूर्वी 'असं' काय घडलं? हातात पेन घेण्यापूर्वीच...

चिक्कोडी (बेळगाव) : बारावी परीक्षेच्या पहिल्या दिवशी परीक्षेला जाण्याच्या तयारीत असताना विद्यार्थिचा हृदयविकाराने (Chikkodi Student Death) मृत्यू झाल्याची घटना बंबलवाड (ता. चिक्कोडी) येथे शनिवारी (ता. 28) सकाळी घडली. भूमिका माळंगी (वय 17) असे निधन झालेल्या विद्यार्थिनीचे नाव आहे..याबाबत माहिती अशी, भूमिका ही चिक्कोडी तालुक्यातील चिंचणी येथील सिद्धप्रभू पदवीपूर्व महाविद्यालयातील बारावीची विद्यार्थीनी (Chikkodi Bambalwad Student Death News) होती. शनिवारी सुरू झालेल्या परीक्षेच्या पहिल्या दिवशी सकाळी लवकर उठून ती अभ्यास करत होती..अंघोळ करून परीक्षा केंद्रासाठी निघण्याच्या तयारीत असतानाच तिला अचानक हृदयविकाराचा झटका आला. कुटुंबीयांनी तिला तातडीने रुग्णालयात नेण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, वाटेतच तिचे निधन झाले. हसतमुख, अभ्यासू आणि सर्व सहकाऱ्यांमध्ये मिळून मिसळून राहणाऱ्या विद्यार्थिनीच्या अकाली निधनामुळे गावात शोककळा पसरली आहे..भूमिकाच्या निधनामुळे वर्गमैत्रिणी, शिक्षक आणि स्थानिक नागरिकांमध्ये हळहळ व्यक्त केली जात आहे. परीक्षेच्या पहिल्या दिवशी घडलेल्या या दु:खद घटनेमुळे कॉलेज प्रशासनाने शोकसंदेश जारी केला आहे..