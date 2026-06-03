Chilwatal Lake: चिलुआताल बनणार वॉटर स्पोर्ट्सचं नवं हब; चित्रपटांचे शूटिंगही होणार! CM योगींच्या हस्ते २० कोटींच्या प्रकल्पाचं लोकार्पण!

उत्तर प्रदेशातील गोरखपूर (Gorakhpur) शहराचा कायापालट आता वेगाने होत असून, शहराच्या उत्तरेकडील टोकाला असलेल्या नैसर्गिक 'चिलुआताल' (Chilwatal) या सरोवराचा कायापालट पाहून मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी प्रचंड आनंद व्यक्त केला आहे. .तब्बल २० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्च करून चिलुआतालच्या सौंदर्यीकरणाचे काम पूर्ण करण्यात आले असून, हा निसर्गरम्य पर्यटन स्थळ आता अधिकृतपणे जनतेला समर्पित करण्यात आला आहे. या लोकार्पण सोहळ्यात बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी घोषणा केली की, आगामी टप्प्यात चिलुआतालला 'रामगड ताल'च्या धर्तीवर इको-टूरिझम आणि वॉटर स्पोर्ट्सचे (Water Sports) एक आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे केंद्र म्हणून विकसित केले जाईल..रामगड तालच्या यशाची पुनरावृत्ती आणि नैसर्गिक शुद्धतानुकत्याच रामगड ताल येथे पार पडलेल्या 'नॅशनल ज्युनियर रोइंग चॅम्पियनशिप'चा (National Junior Rowing Championship) उल्लेख करत मुख्यमंत्री म्हणाले की, या स्पर्धेत २२ राज्यांतील २०० हून अधिक खेळाडू आले होते आणि सर्वांनी गोरखपूरच्या विकासाचे कौतुक केले.आता चिलुआतालचे रूप पाहून लोक आणखी थक्क होतील. चिलुआतालचे पाणी हे जंगलांमधून वाहून येणारे पूर्णपणे नैसर्गिक पाणी आहे. या सरोवरातील गाळ काढून शेजारील खत कारखान्याला पाणी पुरवण्यात आले असून, त्या गाळाचा वापर सखल भाग भरण्यासाठी करण्यात आला आहे. प्रदूषणमुक्त आणि शिस्तबद्ध वातावरणामुळे आता स्थानिक नागरिक येथे आपल्या कुटुंबासह फिरण्याचा आणि आरोग्याचा आनंद घेऊ शकतील..'सेफ, स्मार्ट आणि सस्टेनेबल' गोरखपूरचे ध्येयमुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी नागरिकांना आवाहन केले की, विकासकामे करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे, परंतु त्याचे रक्षण करणे हे नागरिकांचे कर्तव्य आहे. रामगड तालच्या सफाई दरम्यान ५६ पोती प्लास्टिक कचरा मिळाल्याचा धक्कादायक संदर्भ देत त्यांनी संपूर्ण गोरखपूरला प्लास्टिकमुक्त आणि स्वच्छ-सुंदर शहर बनवण्याचे आवाहन केले. जे लोक सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करतील, त्यांची जागा थेट तुरुंगात असेल, असा इशाराही त्यांनी दिला. याशिवाय, ५ जून (जागतिक पर्यावरण दिन) ते २१ जून (आंतरराष्ट्रीय योग दिन) दरम्यान संपूर्ण उत्तर प्रदेशात 'एक पेड माँ के नाम' मोहिमेअंतर्गत भव्य वृक्षारोपण आणि योग शिबिरांचे आयोजन करण्याचे निर्देश त्यांनी कार्यकर्त्यांना दिले..बंद खत कारखाना आणि सैनिक स्कूलचा विकासमागील सरकारांच्या दुर्लक्षावर टीका करताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, गोरखपूरचा खत कारखाना ३१ वर्षे बंद पडला होता. जर तिथे सीमा सशस्त्र बल (SSB) तैनात नसती, तर कारखान्याचा स्क्रॅप (भंगार) देखील उरला नसता. आज तो कारखाना पुन्हा सुरू झाला असून, तिथे केंद्रीय विद्यालय, सैनिक स्कूल उघडले आहे आणि आता चिलुआतालचाही विकास होत आहे. केंद्रीय विद्यालयाच्या नवीन इमारतीसाठी देखील निधी मंजूर करण्यात आला असल्याचे त्यांनी जाहीर केले..चिलुआताल घाटावर होणार चित्रपटांचे शूटिंग: रवी किशनया ऐतिहासिक प्रसंगी गोरखपूरचे खासदार आणि प्रसिद्ध अभिनेते रवी किशन (Ravi Kishan) यांनी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या दूरदृष्टीचे कौतुक केले. ते म्हणाले की, मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वामुळे गोरखपूर आज संपूर्ण देशासाठी विकासाचे मॉडेल बनले आहे. रामगड तालनंतर आता चिलुआताल घाटावरही मोठ्या चित्रपटांचे शूटिंग (Film Shooting) सुरू होईल, अशी घोषणा करत त्यांनी चिलुआतालवर लिहिलेले स्वतःचे एक सुंदर गाणेही गाऊन दाखवले. तर महापौर डॉ. मंगलेश श्रीवास्तव यांनी मुख्यमंत्र्यांचे स्वागत करत सांगितले की, मुख्यमंत्र्यांच्या विजनमुळेच आज शहराचा कोणताही कोना विकासापासून वंचित राहिलेला नाही..Ujani Temple: उजनीतील प्राचीन स्थापत्यकलेचा वारसा पुन्हा उजेडात; पाणी साठा घटल्याने पळसनाथ मंदिराचे दर्शन, पाच दशकांनंतरही सुस्थितीत.लोकार्पण सोहळ्यानंतर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी चिलुआताल घाटाची पाहणी केली आणि बोटिंगचा आनंद घेतला. तसेच परिसर स्वच्छ ठेवण्याचा संदेश देत त्यांनी तेथे 'हरिशंकरी'चे रोपटे लावले. यासोबतच चिलुआतालजवळ सुरू असलेल्या १२.९५ कोटी रुपयांच्या 'भजन संध्या स्थळा'च्या बांधकामाचीही त्यांनी पाहणी केली, जे ऑगस्ट २०२६ पर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.या नव्या पर्यटन स्थळाच्या लोकार्पणानंतर गोरखपूरच्या स्थानिक नागरिकांमध्ये आणि पर्यटकांमध्ये चिलुआतालला भेट देण्यासाठी प्रचंड उत्साह पाहायला मिळत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.