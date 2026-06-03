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Chilwatal Lake: चिलुआताल बनणार वॉटर स्पोर्ट्सचं नवं हब; चित्रपटांचे शूटिंगही होणार! CM योगींच्या हस्ते २० कोटींच्या प्रकल्पाचं लोकार्पण!

20 crore Chiluatal tourism development project: चिलुआताल सरोवराचं सौंदर्यीकरण, इको-टूरिझम व वॉटर स्पोर्ट्ससाठी आंतरराष्ट्रीय दर्जाचं केंद्र; २० कोटींच्या प्रकल्पानं गोरखपूर पर्यटनाला नवी झेप
Major Boost to Tourism: Chiluatal Lake Gets Water Sports Facilities and Film Shooting Infrastructure

Major Boost to Tourism: Chiluatal Lake Gets Water Sports Facilities and Film Shooting Infrastructure

sakal

सकाळ डिजिटल टीम
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उत्तर प्रदेशातील गोरखपूर (Gorakhpur) शहराचा कायापालट आता वेगाने होत असून, शहराच्या उत्तरेकडील टोकाला असलेल्या नैसर्गिक 'चिलुआताल' (Chilwatal) या सरोवराचा कायापालट पाहून मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी प्रचंड आनंद व्यक्त केला आहे.

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