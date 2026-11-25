New Delhi: भारत आणि पाकिस्तानमध्ये ऑपरेशन सिंदूरदरम्यान लष्करी संघर्ष सुरू असताना चीनच्या तीन पाळत ठेवणाऱ्या उपग्रहांकडून भारताच्या पश्चिम किनारपट्टीवर टेहाळणी सुरू होती, अशी माहिती समोर आली आहे. .गुजरातमधील भुज, नलिया आणि जामनगर परिसरातील लष्करी तळ, बंदरे आणि महत्त्वाच्या औद्योगिक आस्थापनांचे निरीक्षण चीनच्या तीन उपग्रहांनी केल्याचे एका भारतीय अंतराळ निरीक्षण कंपनीच्या अहवालातून समोर आले आहे. विशेष म्हणजे, या निरीक्षणाच्या कक्षेत रिलायन्स इंडस्ट्रीजची जामनगर रिफायनरीदेखील होती. बंगळुरूस्थित 'दिगंतारा' (Digantara) या कंपनीच्या हवाल्याने हे वृत्त प्रसिद्ध झाले आहे..Pune Bopdev Ghat Accident Breaking : बोपदेव घाटात भरधाव टेम्पोने बसची वाट पाहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना चिरडले; ट्रिनिटी कॉलेजच्या ३ विद्यार्थ्यांचा मृत्यू, २ जखमी, चालक ताब्यात!.तीन चिनी उपग्रहदिगंतराच्या विश्लेषणानुसार, चीनचे निंग्शिया-१४ (Ningxia-14), गाओफेन-११ (Gaofen-11) आणि याओगान-३० (Yaogan-30) हे तीन उपग्रह ऑपरेशन सिंदूरच्या चार दिवसांच्या कालावधीत भारताच्या पश्चिम किनारपट्टीवर लक्ष ठेवून होते. विशेषतः १० आणि ११ मे २०२५ रोजी या उपग्रहांचे गुजरातच्या किनारपट्टीवरील निरीक्षण अधिक केंद्रित होते..भुजमधील रुद्रमाता आणि नलिया येथील हवाई दलाचे तळ या परिसरात येतात. पाकिस्तानच्या सीमेजवळील या ठिकाणांना भारताच्या हवाई सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्व आहे. जामनगर परिसरात नौदल आणि औद्योगिक आस्थापनांसह देशातील महत्त्वाच्या ऊर्जा प्रकल्पांपैकी एक असलेली रिलायन्सची तेलशुद्धीकरण रिफायनरी आहे. त्यामुळे या भागातील हालचालींची माहिती मिळवणे सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाचे मानले जाते..Pune Court Attack: शुभम चव्हाण हत्या प्रकरणाचा बदला? २०२५ मध्ये नेमकं काय घडलं होतं? मंदार किवळेवर हल्ला, भावाने घेतला भावाचा बदला?.उपग्रहांच्या कक्षेत बदल?दिगंतराच्या अहवालातील आणखी एक महत्त्वाचा निष्कर्ष म्हणजे, ७ मे २०२५ रोजी ऑपरेशन सिंदूर सुरू झाल्याच्या दिवशी याओगान-४३ ०१जी (Yaogan-43 01G) या चिनी उपग्रहानेही आपल्या कक्षेत बदल केल्याचे निरीक्षण नोंदवण्यात आले आहे. या बदलामुळे भारतीय लष्करी ठिकाणांवर निरीक्षण करण्यासाठी त्याला अधिक वेळ मिळाला, असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. या उपग्रहाकडे उच्च क्षमतेची दृश्य प्रतिमा मिळवण्याची आणि इलेक्ट्रॉनिक गुप्तचर माहिती गोळा करण्याची क्षमता असल्याचे वृत्तात म्हटले आहे..पश्चिम किनारपट्टीचे सामरिक महत्त्वभारताची पश्चिम किनारपट्टी केवळ व्यापार आणि उद्योगांसाठी महत्त्वाची नाही, तर देशाच्या सागरी सुरक्षेचाही प्रमुख आधार आहे. मुंबईतील पश्चिम नौदल कमांडच्या अखत्यारीत या किनारपट्टीवरील महत्त्वाच्या सागरी हालचालींचे नियंत्रण केले जाते. मुंबई, गोवा आणि कारवार येथील नौदल तळांवर युद्धनौका, पाणबुड्या आणि नौदलाची हवाई साधने कार्यरत असतात..अरबी समुद्रातून होणारी आंतरराष्ट्रीय व्यापार वाहतूक, ऊर्जा पुरवठा, बंदरे आणि औद्योगिक प्रकल्प यांमुळे गुजरातपासून केरळपर्यंतचा पश्चिम किनारा आर्थिकदृष्ट्याही महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे युद्धाच्या काळात या भागातील लष्करी आणि औद्योगिक हालचालींवर उपग्रहांद्वारे नजर ठेवणे चीनसाठी माहिती मिळवण्याचा महत्त्वाचा मार्ग ठरू शकतो..दिगंतराच्या अहवालाने आधुनिक युद्धात अंतराळातील निरीक्षणाचे वाढते महत्त्व अधोरेखित केले आहे. जमिनीवरील संघर्ष एका भागात सुरू असला, तरी उपग्रहांच्या माध्यमातून दुसऱ्या भागातील लष्करी हालचाली आणि महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांवर लक्ष ठेवता येते. त्यामुळे भारताच्या संरक्षण व्यवस्थेसाठी अंतराळातील पाळत आणि गुप्तचर क्षमताही तितक्याच महत्त्वाच्या ठरत आहेत.