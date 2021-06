डोंगराळ भागात लढणे चिनी सैन्याला अवघड

By

नवी दिल्ली - डोंगराळ प्रदेशात (Mountainous Areas) लढणे (Fight) सोपे नसून त्यासाठी अजून चांगल्या प्रशिक्षणाची (Training) व तयारीची गरज असल्याचे चिनी सैन्याला (Chin Army) गलवानमधील संघर्षानंतर समजले असेल, असे मत सरसेनाध्यक्ष जनरल बिपिन रावत (Bipin Rawat) यांनी मंगळवारी (ता.२२) व्यक्त केले. (Chinese Troops Find it Difficult to Fight in Mountainous Areas Bipin Rawat)

चीनच्या पीपल्स लिबरेशन आर्मीच्या (पीएलए) ‘एलएसी’वरील ताज्‍या हालचालींबाबत ते म्हणाले की, गेल्या वर्षी अल्प काळासाठी लढण्यासाठी चिनी सैन्य तयार होते. त्यांना हिमालयातील डोंगराळ भागात लढण्याची फारसा अनुभव नाही. गलवान संघर्षानंतर भारतीय सीमेवर तैनात चिनी सैन्यात बदल झाले आहेत. या संघर्षात चिनी सैन्याचे मोठे नुकसान झाले. लडाख व अन्य भागांत प्रशिक्षित भारतीय जवानांची कुरापत काढण्याचा फेरविचार करणे त्यांना भाग पडलेे. त्यांचे सैनिक हे प्रामुख्याने नागरी भागातून येतात. अल्पावधीसाठी त्यांची नेमणूक केली जाते. डोंगराळ भागात लढण्याचा किंवा तेथे काम करण्याचा त्यांना फार अनुभव नसतो.

हेही वाचा: Corona Update : राज्यात कोरोना बाधितांच्या संख्येत किंचित वाढ!

भारतीय जवान सज्ज

सीमेवरील चीनच्या हालचालींवर भारताला लक्ष ठेवावे लागते. तसेच कोणत्याही संघर्षाला सामोरे जाण्याची तयारी भारतीय जवानांचा असते. स्वायत्त तिबेटचा प्रदेश अत्यंत कठीण आहे. हा सर्व भाग डोंगराळ असून येथे तुम्हाला विशेष प्रशिक्षणाची गरज असते जे आपल्या जवानांकडे आहे. कारण डोंगराळ भागातील युद्धाचे अनेक धडे त्यांनी गिरवलेले असतात, अशी माहिती जनरल रावत यांनी दिली.