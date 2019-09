भाजप खासदाराविरोधात पीडित विद्यार्थिनीने दिला पेन ड्राइव्ह 

शाहजहानपूर : भाजपचे खासदार स्वामी चिन्मयानंद यांच्यावर बलात्काराचा आरोप करणाऱ्या महाविद्यालयीन विद्यार्थिनीने विशेष तपास पथकाला (एसआयटी) 43 व्हिडिओ असलेला एक पेन ड्राइव्ह सादर केला आहे. चिन्मयानंद यांच्यावर केलेल्या आरोपांना बळ देणारी माहिती या व्हिडिओंमध्ये आहे, असा दावा संबंधित विद्यार्थिनीने केला आहे, असी माहिती सूत्रांनी दिली. माजी केंद्रीय मंत्री असलेल्या चिन्मयानंद यांच्या विरोधातील सर्व पुरावे सादर करण्याचे आदेश एसआयटीने विद्यार्थिनीला दिले होते. शुक्रवारी एसआयटीकडून विद्यार्थिनीची चौकशी करण्यात आली होती. तसेच, चिन्मयानंद यांच्या शयनगृहातून पुरावेही गोळा करण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर या प्रकरणाच्या तपासासाठी एसआयटीची स्थापना करण्यात आली आहे. एसआयटीकडून विद्यार्थिनीला चिन्मयानंद यांच्या घरी नेण्यात आले होते. त्या ठिकाणी सुमारे पाच तास तपास करण्यात आला. शनिवारी विद्यार्थिनीच्या आईला एसआयटीकडून चौकशीसाठी बोलाविण्यात आले होते, असे सूत्रांनी स्पष्ट केले. एसआयटीने गुरुवारी रात्री सलग सात तास चिन्मयानंद यांची चौकशी केली. तसचे, दिव्यधाम येथील त्यांच्या निवासस्थानातील शयनगृहही सील केले. चिन्मयानंद यांच्या ट्रस्टकडून अनेक महाविद्यालये चालविली जातात. त्यांच्यावर बलात्काराचा आरोप करणारी विद्यार्थिनी याच महाविद्यालयामध्ये शिक्षण घेत आहे. व्हिडिओ दाखवून केले शोषण

चिन्मयानंद यांच्या शयनगृहातून सर्व पुरावे नष्ट करण्यात आले असून, त्याची नव्याने रंगरंगोटी करण्यात आल्याचा आरोप पीडित विद्यार्थिनीने केला. मात्र, मसाज करण्यासाठी वापरली जाणारी दोन भांडी एसआयटीने जप्त केली असल्याचे तिने सांगितले. महाविद्यालयात प्रवेश घेतल्यानंतर चिन्मयानंद यांनी घरी बोलावले. त्या वेळी माझा अंघोळ करीत असतानाचा व्हिडिओ त्यांनी मला दाखविला आणि त्यानंतर आपल्या लैंगिक शोषणाला सुरवात झाली, असा आरोप पीडित विद्यार्थिनीने केला आहे.

Web Title: Chinmayanand case Law student records statement hands over 43 videos as proof to SIT