fatal collision

fatal collision

sakal

देश

Accident News : कारची ट्रकला मागून धडक, ३ PSI जागीच ठार तर २ PSI गंभीर जखमी; मित्राच्या लग्नाला जाताना अपघात

Police Officers : कर्नाटकातील चित्रदुर्ग जिल्ह्यात आज सकाळी झालेल्या भीषण अपघातात राखीव पोलिस दलाला मोठा धक्का बसला. बंगळूरहून बळ्ळारीकडे प्रवास करणाऱ्या पोलिस अधिकाऱ्यांची कार पुढील ट्रकला जोरात धडकली.
Published on

बंगळूर : चित्रदुर्ग जिल्ह्यातील हेग्गरे परिसरात आज सकाळी झालेल्या भीषण अपघातात राखीव पोलिस दलातील तीन उपनिरीक्षकांचा जागीच मृत्यू झाला, तर दोघे गंभीर जखमी झाले. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आज सकाळी सातच्या सुमारास हा अपघात घडला.

Loading content, please wait...
police
accident
death
road accident
Truck
bengaluru
victims of car crash