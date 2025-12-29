Bus Accident : भीषण अपघातात बसमधील पाच प्रवासी जळून खाक; ओळख पटवणं झालं होतं मुश्किल, दोघांचं ठरलेलं लग्न अन् काळाचा...

चित्रदुर्ग : हिरियूरजवळ झालेल्या सीबर्ड बस अपघातात (Chitradurga Bus Tragedy) मृत्युमुखी पडलेल्या पाच प्रवाशांची ओळख डीएनए अहवालातून निश्चित झाली आहे. अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर पोलिसांनी हे मृतदेह त्यांच्या कुटुंबीयांच्या ताब्यात सुपूर्द केले..२५ डिसेंबर रोजी बंगळूरहून (Chitradurga Bus Accident) गोकर्ण, शिवमोगा आणि कुमटा येथे जाण्यासाठी सीबर्ड बसने एकूण ३२ प्रवासी प्रवास करत होते. चित्रदुर्ग जिल्ह्यातील हिरियूर तालुक्यात गोरलडकुजवळ राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ४८ वर या बसला एका लॉरीने जोरदार धडक दिली. या भीषण अपघातात बसमधील पाच प्रवासी जळून खाक झाले..अपघातात मृतदेह पूर्णपणे जळाल्याने त्यांची ओळख पटणे अशक्य झाले होते. त्यामुळे डीएनए चाचणी करण्यात आली. आता डीएनए अहवाल आल्यानंतर मृतांची ओळख निश्चित झाली असून, मृतदेह कुटुंबीयांच्या ताब्यात देण्यात आले आहेत..मानस आणि नव्या हे लहानपणापासून एकत्र वाढले होते. त्यांचा विवाहही निश्चित झाला होता आणि दोघांनीही भविष्यासाठी अनेक स्वप्ने पाहिली होती. मात्र, नियतीने वेगळाच निर्णय घेतला. एकत्र वाढलेले दोघे एकाच अपघातात एकत्रच शेवटचा श्वास घेतल्याने कुटुंबीयांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. या दोघांचे अंत्यसंस्कार चन्नरायपट्टण येथील हिंदू रुद्रभूमीत एकत्र करण्यात येणार असल्याची माहिती नव्याच्या वडिलांनी दिली..या दुर्घटनेत मृत्युमुखी पडलेल्या रश्मी महाले यांचा मृतदेह त्यांचा भाऊ विनायक यांच्याकडे पोलिसांनी सुपूर्द केला. तसेच बंगळूर येथील बिंदू आणि त्यांची मुलगी ग्रिया यांचे मृतदेह बिंदू यांचे पती दर्शन यांच्याकडे देण्यात आले. मृतदेहांवरील सोन्याचे दागिनेही हिरियूर पोलिसांनी कुटुंबीयांच्या ताब्यात दिले आहेत..Crime News : लग्नाचं आमिष दाखवून अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार; मुंबईत नोकरी लागल्याचं कारण सांगून तिला नेलं अन् तिच्यासोबत....यावेळी माध्यमांशी बोलताना रश्मी महाले यांच्या भावाने सांगितले की, बस अपघात नेमका कोणत्या कारणामुळे झाला, याचा सखोल तपास होणे आवश्यक आहे. भविष्यात अशा प्रकारच्या दुर्घटना टाळण्यासाठी ठोस उपाययोजना करण्यात याव्यात, अशी मागणीही त्यांनी केली..तसेच सोशल मीडियावर त्यांच्या बहिणीबाबत खोट्या अफवा पसरवल्या जात असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मॅनेजरसोबत वाद झाल्याने ती सुट्टीवर गेली होती, असे चुकीचे दावे करण्यात येत असून प्रत्यक्षात रश्मी यांना दातदुखीचा त्रास होता. उपचारासाठी आणि ख्रिसमसच्या सुट्टीनिमित्त त्या गावी येत होत्या, असे त्यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.