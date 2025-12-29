देश

Bus Accident : भीषण अपघातात बसमधील पाच प्रवासी जळून खाक; ओळख पटवणं झालं होतं मुश्किल, दोघांचं ठरलेलं लग्न अन् काळाचा...

Chitradurga Seabird Bus Accident on NH-48 : चित्रदुर्ग जिल्ह्यातील सीबर्ड बस अपघातातील पाच मृतांची डीएनएद्वारे ओळख पटली असून, पोलिसांनी मृतदेह कुटुंबीयांच्या ताब्यात दिले.
Chitradurga Bus Accident

Chitradurga Bus Accident

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

चित्रदुर्ग : हिरियूरजवळ झालेल्या सीबर्ड बस अपघातात (Chitradurga Bus Tragedy) मृत्युमुखी पडलेल्या पाच प्रवाशांची ओळख डीएनए अहवालातून निश्चित झाली आहे. अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर पोलिसांनी हे मृतदेह त्यांच्या कुटुंबीयांच्या ताब्यात सुपूर्द केले.

Loading content, please wait...
Karnataka
bus accident
accident case
Accident Death News

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com