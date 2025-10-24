देश

Chitrakoot Deepdan Festival: चित्रकूटमध्ये अलौकिक दिवाळी: मंदाकिनीच्या किनाऱ्यावर दीपदान, ५ दिवस भरते गाढवांची जत्रा

Mandakini River Diwali: चित्रकूटमध्ये मंदाकिनीच्या किनाऱ्यावर दीपदानाच्या प्रकाशात झळाळलेले रामघाट आणि कामदगिरी क्षेत्र, पाच दिवसांचा उत्सव भाविकांनी अनुभवला.४० लाख भाविकांच्या सहभागाने गढवांचा मेळा आणि बुंदेलखंडच्या दिवारी नृत्याने दिवाळीचा सोहळा अधिक रंगला.
सकाळ वृत्तसेवा
धनत्रयोदशीपासून सुरू झालेल्या पाच दिवसीय दीपदान उत्सवाचा उत्साह चित्रकूटमध्ये शिगेला पोहोचला आहे. दिवाळीच्या अमावस्येच्या आदल्या दिवशी, म्हणजेच नरक चतुर्दशीला (छोटी दिवाळी), मंदाकिनी नदीचा किनारा आणि रामघाट दिव्यांच्या लखलखीत रोषणाईने उजळून निघाला. देशभरातून आलेल्या भाविकांनी सायंकाळी शुभमुहूर्तावर दीपदान करून सुख-समृद्धीची कामना केली.

