Chitrakoot Deepdan Festival: चित्रकूटमध्ये अलौकिक दिवाळी: मंदाकिनीच्या किनाऱ्यावर दीपदान, ५ दिवस भरते गाढवांची जत्रा

धनत्रयोदशीपासून सुरू झालेल्या पाच दिवसीय दीपदान उत्सवाचा उत्साह चित्रकूटमध्ये शिगेला पोहोचला आहे. दिवाळीच्या अमावस्येच्या आदल्या दिवशी, म्हणजेच नरक चतुर्दशीला (छोटी दिवाळी), मंदाकिनी नदीचा किनारा आणि रामघाट दिव्यांच्या लखलखीत रोषणाईने उजळून निघाला. देशभरातून आलेल्या भाविकांनी सायंकाळी शुभमुहूर्तावर दीपदान करून सुख-समृद्धीची कामना केली..रामघाट, मंदाकिनीचा किनारा आणि कामदगिरी परिक्रमा क्षेत्र भाविकांनी खचाखच भरले होते. भाविकांनी प्रथम मंदाकिनी नदीत डुबकी घेतली आणि त्यानंतर तूप व तेलाचे दिवे लावून दीपदान केले. या दिव्यांच्या तेजाने संपूर्ण परिसर आध्यात्मिक प्रकाशात न्हाऊन निघाला होता..दिव्य सजावट आणि कडक सुरक्षा व्यवस्थाश्री चित्रकूटधाम तीर्थ विकास परिषदेने गेल्या तीन वर्षांपासून या उत्सवाची भव्यता अधिक वाढवली आहे. यंदा चित्रकूटधाम कर्वी स्टेशनपासून ते रामघाट आणि कामदगिरीपर्यंत संपूर्ण परिसर दिव्य रूपात सजवण्यात आला आहे. खास सजावटीसोबत १३ एलईडी कमानी (तोरण द्वार) आणि मुख्य चौकांमध्ये केलेल्या भव्य सजावटीमुळे रात्रीच्या वेळी दिवसासारखे दृश्य दिसत होते..सुरक्षेसाठी जिल्हाधिकारी शिवशरणप्पा जीएन आणि पोलीस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह यांनी वारंवार पाहणी केली. साध्या वेशातील एलआययूच्या (LIU) टीम्स संशयास्पद हालचालींवर बारीक नजर ठेवून होत्या. संपूर्ण परिसरात १०० हून अधिक सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्यात आले होते, तसेच ड्रोननेही लक्ष ठेवले जात होते..त्रेतायुगापासूनची परंपरामहंत दिव्यजीवन दास यांच्या म्हणण्यानुसार, भगवान राम जेव्हा रावणावर विजय मिळवून चित्रकूटमध्ये आले, तेव्हा अमावस्या होती. त्यावेळी माता सीतेने संपूर्ण चित्रकूट दिव्यांच्या माळांनी प्रकाशित केले होते. तेव्हापासूनच दिवाळीचा हा विशेष उत्सव येथे साजरा करण्याची परंपरा आहे. चित्रकूटची ही परंपरा आजही त्रेतायुगाप्रमाणेच जिवंत आहे..आज मुख्य स्नान आणि गधा मेळ्याची तयारीमुख्य स्नान आणि दीपदान आज सोमवारी होणार आहे. अमावस्या दोन दिवसांची असल्यामुळे मंगळवारीही दीपदानाची परंपरा पाळली जाईल. यंदाच्या दीपोत्सवात ४० लाख भाविकांचा सहभाग अपेक्षित आहे. मंगळवारपासून या ठिकाणी पारंपारिक गाढवांचा मेळा (गधा मेला) देखील सुरू होणार आहे..बुंदेलखंडचे दिवारी नृत्यपाच दिवसीय या दीपदान मेळ्यात बुंदेलखंडचे प्रसिद्ध लोकनृत्य 'दिवारी' ची मोठी धूम पाहायला मिळेल. दिवाळीच्या दुसऱ्या दिवशी (पाडव्याला/परीवा) दिवारी नृत्याने संपूर्ण मेळा परिसर रंगून जाईल. 'मौनी' नावाचे नर्तकांचे गट मोराचे पंख आणि काठ्या घेऊन सर्वत्र नृत्य करताना दिसतील. हे बुंदेलखंडचे सर्वात जुने लोकनृत्य आहे..Pune Diwali Shopping : पुण्यात दिवाळी खरेदीसाठी बाजारपेठा फुलल्या; गर्दीमुळे वाहतूक कोंडी, वाहतूक नियोजनासाठी केला खास उपाय.. .या दिवाळीत चित्रकूटमध्ये मोठा गाढवांचा मेळा भरतो. मंदाकिनीच्या किनाऱ्यावर लागणाऱ्या या मेळ्यात उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेशसह अनेक प्रांतांमधील व्यापारी गाढवांची खरेदी-विक्री करण्यासाठी येतात. पाच दिवसांत या मेळ्यात गाढवांचा एक कोटी रुपयांहून अधिक व्यापार होतो. मागील वेळी एका गाढवाची विक्री तब्बल १० लाख रुपयांना झाली होती!