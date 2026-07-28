देश

Chitrakoot Crime News: NEET विद्यार्थिनीवर सामूहिक अत्याचार; चित्रकूटमध्ये ३७४ CCTV, ६ हजार कॉल्स तपासले, मुख्य आरोपी पोलिसांच्या चकमकीत जखमी

चित्रकूट सामूहिक अत्याचार प्रकरणाचा ७२ तासांत पर्दाफाश; ३७४ CCTV, ६ हजार कॉल्सच्या विश्लेषणातून मुख्य आरोपी भोले पटेल जखमी अवस्थेत अटकेत, इतर दोघे अद्याप फरार
Chitrakoot Gang Rape Case

Chitrakoot Gang Rape Case

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

उत्तर प्रदेशातील चित्रकूट जिल्ह्यात देवांगना घाटी हवाई पट्टीजवळ २० वर्षीय तरुणीवर सामूहिक अत्याचार झाल्याच्या गंभीर प्रकरणाचा पोलिसांनी अवघ्या ७२ तासांत छडा लावला. पोलिसांनी ३७४ सीसीटीव्ही फुटेज आणि सुमारे ६ हजार कॉल्सचे विश्लेषण करून मुख्य आरोपी जितेंद्र उर्फ भोले पटेल याला शोधून काढले. मडफा जंगलाजवळ झालेल्या चकमकीत आरोपीच्या पायाला गोळी लागली असून त्याला अटक करण्यात आली आहे.

Loading content, please wait...
Uttar Pradesh
police
crime
Chitrakoot jail
rape news
NEET
suicide awareness
gang activity in Maharashtra