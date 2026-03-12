Eco Tourism: चित्रकूटमध्ये १२ कोटींचा 'इको टुरिझम थीम पार्क'! राणीपूर टायगर रिझर्व्हजवळ निसर्ग आणि अध्यात्माचा होणार संगम

प्रभु श्रीरामांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेले चित्रकूट आता केवळ धार्मिक केंद्र न राहता, निसर्गप्रेमी आणि साहसी पर्यटकांसाठी एक जागतिक दर्जाचे आकर्षण ठरणार आहे. उत्तर प्रदेश सरकारने राणीपूर टायगर रिझर्व्हच्या जवळ एका भव्य इको टुरिझम थीम पार्कच्या निर्मितीला हिरवा कंदील दाखवला असून, यासाठी निधीही मंजूर केला आहे..मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या मार्गदर्शनाखाली चित्रकूटच्या पर्यटन विकासाला आता नवी गती मिळत आहे. उत्तर प्रदेश इको टुरिझम डेव्हलपमेंट बोर्डाने ७ एकर जागेवर हा विशेष प्रकल्प राबवण्याचे निश्चित केले असून, यामुळे बुंदेलखंडमधील पर्यटनाचा चेहरामोहरा बदलणार आहे..प्रकल्पाचा खर्च आणि नियोजनएकूण खर्च: ११.७७ कोटी रुपये (साधारण १२ कोटी).निधी: ५ कोटी रुपयांचा पहिला हप्ता सरकारने जारी केला आहे.क्षेत्रफळ: ७ एकर जमीन या पार्कासाठी निर्धारित करण्यात आली आहे.पार्कमधील प्रमुख आकर्षणे.निसर्गाचा समतोल राखून पर्यटकांना आधुनिक सुविधा देण्याचा या पार्कचा उद्देश आहे. पर्यटकांना राहण्यासाठी पर्यावरणपूरक 'इको लॉज' आणि मनाला उभारी देणारा 'सुगंधी बगीचा' तयार केला जाईल.निसर्गातील नैसर्गिक खडकांपासून बनवलेले 'रॉक गार्डन' आणि विविध रंगीबेरंगी फुलपाखरांचे 'तितली उद्यान' हे पर्यटकांचे मुख्य आकर्षण असेल.साहसी खेळांसाठी 'अॅडव्हेंचर प्ले झोन', मुलांसाठी विशेष 'प्ले एरिया' आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांसाठी आधुनिक 'अॅम्फीथिएटर' बांधले जाणार आहे. निसर्गाच्या सानिध्यात चालण्यासाठी 'नेचर ट्रेल', बांबू गार्डन आणि पायांच्या आरोग्यासाठी विशेष ट्रॅक विकसित केले जातील..स्थानिक रोजगार आणि अर्थव्यवस्थेला बळउत्तर प्रदेशचे पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह यांनी सांगितले की, या थीम पार्कमधून केवळ पर्यटनच वाढणार नाही, तर चित्रकूटमधील स्थानिक लोकांना रोजगाराच्या मोठ्या संधी उपलब्ध होतील. पारंपारिक आणि स्थानिक पदार्थांसाठी पार्कमध्ये विशेष 'फूड कोर्ट' आणि 'इको हट्स' असतील, ज्यामुळे स्थानिक कला आणि खाद्यसंस्कृतीला वाव मिळेल..योगी सरकारचा संकल्पउत्तर प्रदेश सरकारने सोशल मीडियाच्या माध्यमातून ही माहिती दिली आहे की, राणीपूर टायगर रिझर्व्ह आणि हे नवीन थीम पार्क मिळून संपूर्ण क्षेत्राच्या विकासाला एक नवी दिशा देतील. जैवविविधतेचे संरक्षण आणि इको-फ्रेंडली पर्यटनाला प्रोत्साहन देणे हा यामागचा मुख्य हेतू आहे. चित्रकूटमधील हे नवीन पर्यटन केंद्र भाविक आणि निसर्गप्रेमींसाठी एक मोठे गिफ्ट ठरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.