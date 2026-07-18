Tulsi Lake: चित्रकूटमध्ये अनुभवा उत्तराखंडचा थरार! 'तुलसी वॉटरफॉल' वर बनला UP तील पहिला भव्य 'स्काईवॉक ब्रिज'

चित्रकूटला भेट देताना केवळ मंदिरांचे दर्शन घेऊन परतण्यापेक्षा टिकरिया आणि मारकुंडीच्या निसर्गरम्य परिसरालाही आवर्जून भेट द्यावी. दाट जंगल, उंचावरून कोसळणारे धबधबे, प्राचीन आश्रम आणि धार्मिक स्थळांमुळे हा परिसर पर्यटकांना वेगळाच अनुभव देतो.१. तुलसी धबधबा आणि स्कायवॉकटिकरिया परिसरातील तुलसी धबधबा हे चित्रकूटमधील प्रमुख पर्यटनस्थळ आहे. उंच कड्यावरून कोसळणारा धबधबा आणि सभोवतालचे निसर्गरम्य दृश्य पर्यटकांना आकर्षित करते..विशेष आकर्षण :येथे उत्तर प्रदेशातील पहिला स्कायवॉक उभारण्यात आला आहे. काचेच्या पुलावरून धबधब्याचे विहंगम दृश्य अनुभवण्यासाठी मोठ्या संख्येने पर्यटक येथे येतात.२. रानीपूर व्याघ्र प्रकल्पमारकुंडीजवळील रानीपूर व्याघ्र प्रकल्प वन्यजीवप्रेमींसाठी आकर्षणाचे केंद्र आहे.जंगल सफारीची सुविधावाघ, बिबट्या, हरीण, अस्वल आदी वन्यप्राण्यांचे दर्शनपर्यटकांसाठी मुक्कामाची सुविधा उपलब्ध.३. मार्कंडेय आश्रममाणिकपूर रेल्वे स्थानकापासून सुमारे २० किलोमीटर अंतरावर दाट जंगलात मार्कंडेय आश्रम आहे.धार्मिक श्रद्धेनुसार महर्षी मार्कंडेय यांनी येथे तपश्चर्या केली होती. तपश्चर्येच्या ठिकाणची भस्म आजही उबदार असल्याची स्थानिकांची श्रद्धा आहे. आश्रमातील पवित्र कुंडालाही धार्मिक महत्त्व आहे..४. धारकुंडी आश्रममाणिकपूरपासून सुमारे २२ किलोमीटर अंतरावर डोंगररांगांमध्ये वसलेला धारकुंडी आश्रम शांतता आणि निसर्गसौंदर्यासाठी प्रसिद्ध आहे.येथील डोंगर, झरे आणि हिरवाई पर्यटकांना आकर्षित करतात. ध्यान, अध्यात्म आणि निसर्गाचा अनुभव घेण्यासाठी हे ठिकाण उत्तम मानले जाते..Supreme Court ची रेल्वेच्या 'सेकंड-क्लास पॅसेंजर' शब्दप्रयोगावर नाराजी; अपघातग्रस्ताच्या कुटुंबाला ८ लाखांची नुकसान भरपाई.५. पुष्करणी सरोवरतुलसी धबधब्याकडे जाताना वाटेत पुष्करणी सरोवर लागते.धार्मिक मान्यतेनुसार, वनवासादरम्यान विराध राक्षसाचा वध केल्यानंतर प्रभू श्रीरामांनी आपली अस्त्रे आणि वस्त्रे याच सरोवरात स्वच्छ केली होती. त्यामुळे हे सरोवर भाविकांसाठी अत्यंत पूजनीय मानले जाते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.