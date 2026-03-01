देश

UP Holi Tradition: या गावात होळीला का खेळला जात नाही रंग? भगवान श्रीकृष्ण आणि भक्त प्रल्हादाशी आहे थेट संबंध, हे आहे भावुक कारण

Unique Holi Tradition in Choli Village: मध्य प्रदेशातील चोली गावात होळी रंग न उडवता माणुसकी जपली जाते. दु:खी कुटुंबांना सांत्वना देऊन, लोक फक्त नात्यांवर आधारित उत्सव साजरा करतात. भगवान श्रीकृष्ण आणि भक्त प्रल्हादाशी असलेला सांस्कृतिक संबंध या परंपरेत खुलतो.
होळी म्हटलं की डोळ्यांसमोर येतात ते रंग, गुलाल आणि उत्साहाचं वातावरण. पण मध्य प्रदेशात एक असं गाव आहे, जिथे होळीच्या दिवशी रंगांचा थेंबही उडवला जात नाही. हे गाव रंगांपासून लांब राहून चक्क माणुसकीची आणि सहवेदनेची 'होळी' साजरी करतं.

