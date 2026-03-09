Chorla Ghat Accident : लग्नाची खरेदी ठरली शेवटची! चोर्ला घाटात काळजाचा थरकाप उडवणारा अपघात; पती-पत्नीचा जागीच अंत

खानापूर : गोव्याच्या सीमावर्ती भागातील चोर्ला घाटात मध्यरात्रीनंतर झालेल्या भीषण अपघातात (Chorla Ghat Accident) दोघांचा जागीच मृत्यू झाला, तर दोघे गंभीर जखमी झाले. बेळगाव येथे लग्नाच्या खरेदीसाठी गेलेले चौघे जण परतत असताना चालकाचा मोटारीवरील ताबा सुटून वाहन खोल दरीत कोसळल्याने हा अपघात घडला..मिळालेल्या माहितीनुसार, मोटार (जीए-०७-३९७८) ही बेळगावहून गोव्याच्या दिशेने येत होती. चोर्ला घाटातील जांभळी जंक्शन परिसरात केरी-अंजुणे धरणाजवळील उतरणीवर चालकाचा अचानक ताबा सुटल्याने मोटार दरीत कोसळली..Beed Crime Attack : बीडमध्ये लोखंडी रॉडने तरुणाला अमानुष मारहाण; हाताच्या हाडाचे झाले तीन तुकडे, पाठ-छातीवर धारदार शस्त्राने वार.या अपघातात मोहन रामदास वाघमोडे (वय ५८) आणि त्यांची पत्नी रेणुका मोहन वाघमोडे (४८, रा. व्हडले भाट, मेरशी, गोवा) यांचा मृत्यू झाला, तर निवृत्ती विठ्ठल वाघमोडे (५७) आणि राणीबाई निवृत्ती वाघमोडे (४७ वर्षे, रा. वरचे हरवळे, साखळी, गोवा) हे दोघे गंभीर जखमी झाले असून, त्यांच्यावर गोवा मेडिकल कॉलेजमध्ये उपचार सुरू आहेत. अपघातानंतर स्थानिकांनी तत्काळ मदतकार्य सुरू केले..Kolhapur Sarpanch Missing : जंगलात सापडले जळालेले अवशेष, त्यांच्या मागे तोंडाला मास्क घालून बसलेली 'ती' व्यक्ती कोण? पाटगावचे माजी सरपंच आहेत तरी कुठं? घातपाताचा संशय.जखमींना प्रथम १०८ रुग्णवाहिकेद्वारे साखळी उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल केले. तेथे प्राथमिक उपचार केल्यानंतर पुढील उपचारासाठी गोवा मेडिकल कॉलेजमध्ये हलविण्यात आले. मृतांची उत्तरीय तपासणी करण्यात आली. या अपघाताची नोंद वाळपई पोलिस ठाण्यात करण्यात आली असून, पोलिस उपनिरीक्षक प्रथमेश गावस या प्रकरणाचा पुढील तपास करत आहेत..तीन महिन्यांत चार भीषण अपघातचोर्ला घाटातील याच परिसरात यावर्षी आतापर्यंत म्हणजेच अवघ्या तीन महिन्यांत चार भीषण अपघातांच्या घटना घडल्या आहेत. त्यामुळे या घाटातील धोकादायक वळणांवर सुरक्षिततेच्या उपाययोजना करण्याची मागणी स्थानिकांकडून करण्यात येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.