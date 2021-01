मोठी बातमी! सिनेमा हॉल 100 टक्के क्षमतेने सुरु करण्याला सरकारची परवानगी

नवी दिल्ली- कोरोना महामारीच्या संसर्गामुळे गेल्या अनेक महिन्यांपासून बंद असलेले किंवा कमी क्षमतेने सुरु असलेले सिनेमा हॉल पूर्ण क्षमतेने सुरु करण्यास केंद्र सरकारने परवानगी दिली आहे. त्यामुळे मालकांना आता 100 टक्के क्षमतेने 1 फेब्रुवारीपासून सिनेमा हॉल सुरु करता येणार आहेत. असे असले तरी कोरोनासंबंधी सर्व नियमांचे पालन करावे लागणार आहे. मास्क वापरने, तसेच हॉलच्या बाहेर सहा फूटांचे शारीरिक अंतराचे पालन करने आवश्यक आहे.



Starting Feb 1, full occupancy will be allowed in cinema halls while following all COVID-related protocols. Online booking of tickets will be encouraged. Detailed guidelines have been released today: Union Minister of Information and Broadcasting, Prakash Javadekar pic.twitter.com/qQO8jU91E6

— ANI (@ANI) January 31, 2021