IndiGo Mumbai airport: रनवेवर बसून प्रवाशांनी केलं जेवण; इंडिगो आणि मुंबई विमानतळाला मंत्रालयाची नोटीस, दिला गंभीर इशारा

नवी दिल्ली- मुंबई विमानतळावर काही प्रवासी रनवेवर बसूनच जेवण करत असल्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला होता. याची गंभीर दखल नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाने घेतली आहे. यासंदर्भात मंत्रालयाने इंडिगो आणि मुंबई एअरपोर्टला नोटीस बजावली आहे. दोन्ही पक्षांना यासंदर्भात स्पष्टीकरण देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.(Civil Aviation Ministry issued notices IndiGo and the Mumbai airport after a video of passengers sittinge runway eating food)

निर्धारित वेळेमध्ये माहिती दिली गेली नाही. तर कडक कारवाई करण्यात येईल. यात आर्थिक दंडाचा देखील समावेश असेल, असा सक्त इशारा मंत्रालयाने घेतला आहे. नागरी विमान वाहतूक मंत्री ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी आज सकाळी यासंदर्भात बैठक घेतली होती. त्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला असून नोटीस बजावण्यात आली आहे.