CJI B.R. Gavai: ''माझ्याच समाजातील लोकांनी तेव्हा टीका केली...'' सरन्यायाधीश गवई नेमकं काय म्हणाले?

पणजी: भारताचे सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांनी सरकारच्या बुलडोजर धोरणांविरोधात बेधडकपणे आपले मत मांडले. गोव्याची राजधानी पणजी येथे शनिवारी (२३ ऑगस्ट, २०२५) गोवा उच्च न्यायालय बार असोसिएशनतर्फे आयोजित एका कार्यक्रमात सरन्यायाधीशांनी हजेरी लावली..यावेळी समारंभाला संबोधित करताना ते म्हणाले की, "कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन न करता आरोपी व्यक्तींची घरे पाडण्याच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने नागरिकांचे हक्क अबाधित ठेवले आहेत, याचा त्यांना आनंद आहे.".'कार्यपालिका न्यायाधीश बनू शकत नाही'बी. आर. गवई हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्या खंडपीठाचा भाग होते, ज्याने गेल्या वर्षी बुलडोजर कारवाईवर टीका केली होती आणि देशभरात संपत्ती पाडण्यासंबंधी मार्गदर्शक तत्त्वे (Guidelines) निश्चित केली होती. या निर्णयात स्पष्ट म्हटले होते की, "कार्यपालिका न्यायाधीश बनू शकत नाही आणि कोणत्याही आरोपीला दोषी ठरवू शकत नाही किंवा त्याचे घर पाडू शकत नाही.".'माझ्याच समाजातील लोकांनी माझ्या निर्णयावर टीका केली'या समारंभाला संबोधित करताना देशाच्या मुख्य न्यायाधीशांनी आरक्षित वर्गातील 'क्रीमी लेयर' (Creamy Layer) संदर्भातील त्यांच्या ऐतिहासिक निर्णयामागील तर्कही स्पष्ट केला. गवई म्हणाले, "माझ्याच समाजातील लोकांनी माझ्या निर्णयावर टीका केली, पण माझा नेहमी विश्वास आहे की, मी माझा निर्णय जनतेच्या इच्छा किंवा दबावानुसार नाही, तर कायद्याचे आकलन आणि माझ्या सद्सद्विवेकबुद्धीच्या आधारावर दिला पाहिजे.".सत्कार समारंभादरम्यान, पूर्वीच्या वक्त्यांनी त्यांच्या ऐतिहासिक निर्णयांचा उल्लेख केला, त्याकडे लक्ष वेधत सरन्यायाधीश गवई म्हणाले, "मला खरोखर आनंद आहे की, संविधानाचे रक्षक म्हणून आम्ही अशा नागरिकांचे हक्क जपण्यासाठी काहीतरी करू शकलो, ज्यांची घरे कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन न करता पाडली गेली.".