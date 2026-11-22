कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या (AI) वाढत्या वापरामुळे शिक्षण क्षेत्रासमोर नवी आव्हाने निर्माण होत असताना, केवळ एआय डिटेक्शन सॉफ्टवेअरच्या अहवालावरून विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक गैरप्रकारांसाठी दोषी ठरवणे चुकीचे ठरू शकते, असा महत्त्वपूर्ण इशारा भारताचे सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी दिला आहे. अशा प्रकारची सॉफ्टवेअर पूर्णपणे विश्वासार्ह नसल्याने प्रामाणिकपणे अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाही चुकीच्या पद्धतीने नकल करणारे किंवा फसवणूक करणारे ठरवले जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे कोणत्याही विद्यार्थ्याला केवळ मशीनने दिलेल्या निष्कर्षाच्या आधारे दोषी ठरवू नये, असे त्यांनी स्पष्ट केले..हैदराबाद येथे शनिवारी कॉमनवेल्थ लीगल एज्युकेशन असोसिएशनच्या (CLEA) वतीने आयोजित कायदेविषयक शिक्षणावरील पहिल्या वार्षिक आंतरराष्ट्रीय परिषद २०२६ च्या उद्घाटन सत्रात ते बोलत होते. यावेळी त्यांनी कायद्याचे शिक्षण देणाऱ्या संस्थांनी शैक्षणिक गैरप्रकार शोधण्यासाठी एआय डिटेक्शन सॉफ्टवेअरवर अवलंबून राहण्याबाबत सावध भूमिका घेण्याचे आवाहन केले..इंग्रजी भाषेचा अडथळा ठरू शकतो गैरसमजाचे कारणआपल्या भूमिकेच्या समर्थनार्थ सरन्यायाधीशांनी २०२३ मध्ये 'पॅटर्न्स' या नियतकालिकात प्रसिद्ध झालेल्या एका संशोधनाचा संदर्भ दिला. 'GPT डिटेक्टर्स आर बायस्ड अगेंस्ट नॉन-नेटिव्ह इंग्लिश राइटर्स' या शीर्षकाच्या अभ्यासात सात एआय डिटेक्शन साधनांची तपासणी करण्यात आली होती.या संशोधनानुसार, इंग्रजी मातृभाषा नसलेल्या व्यक्तींनी लिहिलेल्या प्रत्येक पाचपैकी तीनपेक्षा अधिक निबंधांना या साधनांनी चुकीच्या पद्धतीने मशीनद्वारे तयार केलेले असल्याचे घोषित केले. अमेरिकेतील विद्यार्थ्यांनी लिहिलेल्या निबंधांच्या बाबतीत ही साधने जवळपास अचूक निष्कर्ष देत होती. मात्र, इंग्रजी मातृभाषा नसलेल्या लेखकांचे लेखन ओळखताना त्यांच्याकडून वारंवार चुका होत असल्याचे समोर आले..या अभ्यासात TOEFL परीक्षेतील ९१ निबंध आणि अमेरिकेतील विद्यार्थ्यांनी लिहिलेले ८८ निबंध तपासण्यात आले होते. कॉमनवेल्थ देशांमध्ये अनेक विद्यार्थी इंग्रजीचा वापर दुसरी किंवा तिसरी भाषा म्हणून करतात. अशा परिस्थितीत एखाद्या अस्पष्ट गुणांकनाच्या आधारे प्रामाणिक विद्यार्थ्याला फसवणूक करणारा ठरवले जाऊ शकते. विशेष म्हणजे, संबंधित विद्यार्थ्याला त्या निष्कर्षाचे स्पष्टीकरण मिळवणे किंवा त्याला प्रभावीपणे आव्हान देणेही कठीण होऊ शकते, अशी चिंता त्यांनी व्यक्त केली. त्यामुळे अशा सॉफ्टवेअरचे निष्कर्ष हा शैक्षणिक गैरप्रकार सिद्ध करणारा अंतिम पुरावा मानता येणार नाही..एआयने स्वतंत्र विचारशक्तीची जागा घेऊ नयेकायदेविषयक शिक्षणामध्ये जनरेटिव्ह एआयमुळे निर्माण होणाऱ्या बदलांवरही त्यांनी भाष्य केले. पारंपरिक पद्धतीने परीक्षा किंवा संशोधनाच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांच्या ज्ञानाचे आणि आकलनाचे मूल्यमापन केले जात होते. मात्र, आता जनरेटिव्ह एआय काही मिनिटांत न्यायालयीन निकालांचा सारांश तयार करू शकते, कायदेशीर युक्तिवाद सुचवू शकते आणि उत्तम उत्तरेही लिहू शकते.त्यामुळे विद्यार्थी या साधनांचा वापर करणार की नाही, हा प्रश्न आता महत्त्वाचा राहिलेला नाही. त्यांनी सादर केलेल्या कामामध्ये स्वतःची तर्कशक्ती, समज आणि कायद्याचे सखोल ज्ञान दिसते का, हा खरा प्रश्न असल्याचे सरन्यायाधीश म्हणाले..विद्यार्थ्यांना एआय वापरण्यापासून पूर्णपणे रोखणे व्यावहारिक किंवा योग्य ठरणार नाही. कारण भविष्यात ते ज्या कायदेशीर व्यवसायात प्रवेश करतील, तेथे या तंत्रज्ञानाचा वापर आधीपासूनच होत आहे. सिंगापूरच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे उदाहरण देताना त्यांनी सांगितले की, तेथील न्यायालयाशी संबंधित व्यक्तींना जनरेटिव्ह एआय वापरण्याची परवानगी आहे. मात्र, या साधनांच्या मदतीने सादर केलेल्या प्रत्येक कागदपत्राची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित व्यक्तीवरच असते.एआयच्या वापरावर बंदी घातल्यास विद्यार्थी त्याचा वापर लपूनछपून करू शकतात. अशा परिस्थितीत त्यांना योग्य मार्गदर्शन मिळणार नाही आणि वापरावर नियंत्रण ठेवणेही कठीण होईल. त्यामुळे कायद्याच्या शिक्षणसंस्थांनी स्पष्ट नियम तयार करून विद्यार्थ्यांना तंत्रज्ञानाचा जबाबदारीने वापर करण्याचे प्रशिक्षण द्यावे, असे त्यांनी सुचवले..Delhi Crime News: दिल्लीतील मंत्र्यांच्या कार्यालयाबाहेर झालेल्या हत्येचा उलगडा, दाऊद टोळीतील गुंडाचा एनकाउंटर .मूल्यमापनाच्या पद्धतीत बदल करण्याची गरजएआयच्या गैरवापराला आळा घालण्यासाठी काम सादर झाल्यानंतर चुका शोधण्याऐवजी मूल्यमापन सुरू होण्यापूर्वीच स्पष्ट नियम निश्चित करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. एआयचा कोणता वापर मान्य आहे, कोणत्या परिस्थितीत त्याच्या वापराची माहिती देणे बंधनकारक आहे आणि कोणत्या प्रकारचा वापर विद्यार्थ्यांच्या स्वतःच्या विचारशक्तीला बाधा पोहोचवतो, याबाबत विद्यार्थ्यांना आधीच माहिती असावी..लेखी असाइनमेंटबरोबरच तोंडी स्पष्टीकरण घेण्याची पद्धतही अवलंबता येईल. विद्यार्थ्यांनी सादर केलेल्या कामामागील कायदेशीर आधार स्पष्ट करणे आणि त्याचे समर्थन करणे अपेक्षित असावे. तसेच, एआयने तयार केलेल्या उत्तरांमधील चुका शोधण्याची जबाबदारीही विद्यार्थ्यांना देता येऊ शकते.कायद्याच्या शिक्षणसंस्थांनी आपल्या पदवीधर विद्यार्थ्यांना नेमके काय माहीत आहे आणि ते प्रत्यक्षात काय करू शकतात, याची पूर्ण खात्रीने साक्ष देण्यास सक्षम असले पाहिजे, असे मत सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी व्यक्त केले..Madhya Pradesh: पीएम स्वनिधी योजनेत मध्य प्रदेश देशात अव्वल, दोन राष्ट्रीय पुरस्कार पटकावले.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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