देश

CJI Surya Kant: चक्क सरन्यायाधीशांच्या भावालाच केला फोन; सीजेआय म्हणाले, जगाच्या पाठीवर कुठेही असला तरी सोडणार नाही...

Man Calls CJI Surya Kant’s Brother Over Court Order: एका आदेशाचा दाखला देत संबंधित व्यक्तीने थेट सीजेआय सूर्यकांत यांच्या भावाला फोन करुन विचारणा केली. यामुळे सीजेआय चांगलेच संतापले.
esakal

संतोष कानडे
Updated on

Supreme Court: सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या भावाला फोन केल्याचा प्रकार घडला आहे. त्यामुळे संतापलेल्या सरन्यायाधीशांनी भर न्यायालयात संताप व्यक्त केला. ''अशा प्रवृत्तीला सोडणार नाही.. जगाच्या पाठीवर कुठेही असला तरी शोधू काढणार'' असा सज्जड दम सूर्य कांत यांनी भरला.

Loading content, please wait...
Supreme Court
cji
Order

