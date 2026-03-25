CJI Surya Kant: चक्क सरन्यायाधीशांच्या भावालाच केला फोन; सीजेआय म्हणाले, जगाच्या पाठीवर कुठेही असला तरी सोडणार नाही...

Supreme Court: सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या भावाला फोन केल्याचा प्रकार घडला आहे. त्यामुळे संतापलेल्या सरन्यायाधीशांनी भर न्यायालयात संताप व्यक्त केला. ''अशा प्रवृत्तीला सोडणार नाही.. जगाच्या पाठीवर कुठेही असला तरी शोधू काढणार'' असा सज्जड दम सूर्य कांत यांनी भरला..त्याचं झालं असं की, सर्वोच्च न्यायालयामध्ये एका याचिकेवर सुनावणी सुरू होती. एका सर्वसाधारण प्रवर्गातील व्यक्तीने बौद्ध धर्म स्वीकारल्यानंतर, अल्पसंख्याक प्रमाणपत्राच्या आधारे पदव्युत्तर (PG) वैद्यकीय प्रवेशाचा लाभ घेतला. या प्रकरणात न्यायालयाने हरियाणाच्या मुख्य सचिवांना अल्पसंख्याक प्रमाणपत्र जारी करण्याबाबतचे मार्गदर्शक तत्वे सादर करण्याचे आदेश दिले होते..याच आदेशाचा दाखला देत संबंधित व्यक्तीने थेट सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या भावाला फोन केला आणि या आदेशाबद्दल शंका उपस्थित केली. या गोष्टीचा संताप आल्याने सरन्यायाधीशांनी हरियाणा सरकारच्या वकिलांना या घटनेची माहिती दिली. सुनावणी सुरु असतानाच हा प्रकार घडला.सीजेआय म्हणाले की, "तुम्हाला माहिती आहे का काय घडलंय? त्या व्यक्तीने माझ्या भावाला फोन केला आणि विचारलं की मी असा आदेश कसा काय देऊ शकतो? संबंधित व्यक्ती थेट भारताच्या सरन्यायाधीशांवर प्रश्न उपस्थित करत आहे!" अशा शब्दात सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी सवाल उपस्थित केला..त्यांनी पुढे ठणकावून सांगितलं की, "मी मागच्या २३ वर्षांपासून अशा घटकांशी निपटत आहे. तो माणूस भारताच्या बाहेर असला तरी मी त्याला पकडून आणीन.. सोडणार नाही." दरम्यान, न्यायालयाची प्रतिष्ठा मलिन करणाऱ्या या कृत्याची गंभीर दखल घेत सरन्यायाधीशांनी कडक कारवाईचे संकेत दिले आहेत. संबंधित व्यक्तीकडून स्पष्टीकरण मागवण्यात यावे आणि त्याच्याविरुद्ध Criminal Contemptची कारवाई का सुरू करू नये, अशी विचारणा करावी, असे निर्देश त्यांनी वकिलांना दिले.