देश

India Justice Access Reforms: न्यायालयापर्यंत पोहोचणे सोपे करा; CJI सूर्यकांत यांचा विधी सेवा यंत्रणेला संदेश, मुख्यमंत्र्यांना आठवल्या अहिल्यादेवी

न्याय सर्वांसाठी सुलभ करण्याचा निर्धार; इंदूर परिषदेत CJI सूर्यकांत, मुख्यमंत्री मोहन यादव यांचा संवाद, फास्ट ट्रॅक कोर्ट, ई-फायलिंग, मध्यस्थी आणि मोफत कायदेशीर मदतीद्वारे दुर्बल घटकांपर्यंत न्याय पोहोचवण्यावर भर
CJI Justice Surya Kant emphasizes inclusive and accessible justice at NALSA’s West Zone Regional Conference in Indore

CJI Justice Surya Kant emphasizes inclusive and accessible justice at NALSA’s West Zone Regional Conference in Indore

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

न्यायव्यवस्था अधिक सुलभ, सर्वसमावेशक आणि नागरिककेंद्री करण्यासाठी राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरणाच्या (NALSA) वतीने इंदूरमध्ये ‘इंहेंसिंग एक्सेस टू जस्टिस’ या विषयावर वेस्ट झोन प्रादेशिक परिषदेचे आयोजन करण्यात आले. या परिषदेला मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सूर्यकांत, केंद्रीय कायदा राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल, न्यायमूर्ती विक्रम नाथ यांच्यासह सर्वोच्च न्यायालय आणि विविध उच्च न्यायालयांतील न्यायाधीश, विधिक सेवा प्राधिकरणांचे अधिकारी आणि कायदेतज्ज्ञ उपस्थित होते.

Loading content, please wait...
cji
Court
Ahilyadevi Holkar
Ahilyabai Holkar jayanti
ahilyabai holkar government scheme
Marathi News Esakal
www.esakal.com