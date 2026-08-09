India Justice Access Reforms: न्यायालयापर्यंत पोहोचणे सोपे करा; CJI सूर्यकांत यांचा विधी सेवा यंत्रणेला संदेश, मुख्यमंत्र्यांना आठवल्या अहिल्यादेवी

न्यायव्यवस्था अधिक सुलभ, सर्वसमावेशक आणि नागरिककेंद्री करण्यासाठी राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरणाच्या (NALSA) वतीने इंदूरमध्ये ‘इंहेंसिंग एक्सेस टू जस्टिस’ या विषयावर वेस्ट झोन प्रादेशिक परिषदेचे आयोजन करण्यात आले. या परिषदेला मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सूर्यकांत, केंद्रीय कायदा राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल, न्यायमूर्ती विक्रम नाथ यांच्यासह सर्वोच्च न्यायालय आणि विविध उच्च न्यायालयांतील न्यायाधीश, विधिक सेवा प्राधिकरणांचे अधिकारी आणि कायदेतज्ज्ञ उपस्थित होते..यावेळी मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी न्याय सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध असल्याचे सांगितले. न्याय मिळण्यास होणारा विलंब हा अन्यायासमान असल्याचे नमूद करत त्यांनी न्यायव्यवस्था अधिक वेगवान आणि सुलभ करण्यासाठी विविध उपाययोजना सुरू असल्याचे सांगितले..पेपर लीक प्रकरणांसाठी ४ फास्ट ट्रॅक कोर्टपेपर लीक आणि फसवणुकीशी संबंधित प्रकरणांचा जलदगतीने निपटारा करण्यासाठी मध्य प्रदेशात चार फास्ट ट्रॅक कोर्ट स्थापन करण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी दिली. इंदूर, भोपाळ, ग्वाल्हेर आणि जबलपूर येथे ही विशेष न्यायालये सुरू करण्यात आली आहेत.न्यायालयीन प्रक्रिया अधिक वेगवान करण्यासाठी ई-केस फायलिंग, व्हर्च्युअल सुनावणी, डिजिटल डेटा आणि आधुनिक न्याय व्यवस्थापनाचा वापर वाढवला जात असल्याचेही त्यांनी सांगितले..अहिल्याबाई होळकरांच्या न्यायपरंपरेचा दाखलाभारतीय न्यायव्यवस्थेच्या परंपरेचा उल्लेख करताना मुख्यमंत्री यादव यांनी लोकमाता अहिल्याबाई होळकर आणि सम्राट विक्रमादित्य यांच्या न्यायनिष्ठेची उदाहरणे दिली.अहिल्याबाई होळकर यांनी आपल्या राज्यात न्याय करताना प्रजा आणि कुटुंबीयांमध्ये भेदभाव केला नाही. न्यायाच्या बाबतीत कोणालाही विशेष सवलत दिली जाऊ नये, ही भारतीय न्यायपरंपरेची शिकवण असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले..‘न्यायासाठी संवाद आणि मध्यस्थी महत्त्वाची’सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी न्यायव्यवस्था केवळ कायदे आणि न्यायालयांपुरती मर्यादित नसल्याचे स्पष्ट केले. नागरिकांच्या समस्या समजून घेण्यासाठी त्यांच्याशी संवाद साधणे आवश्यक आहे, असे त्यांनी सांगितले.मध्य प्रदेशातील आदिवासी समाज, गोव्यातील मच्छीमार, गुजरातमधील स्थलांतरित कामगार किंवा मुंबईतील महिला अशा विविध घटकांच्या समस्या वेगवेगळ्या आहेत. त्यामुळे प्रत्येक समस्येवर स्थानिक परिस्थिती आणि गरजेनुसार उपाय शोधणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.‘समानता म्हणजे केवळ योजना सुरू करणे नव्हे, तर समाजातील कोणताही घटक मागे राहिलेला नाही ना, हे पाहणे होय,’ असे न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी सांगितले. गरीब, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि वंचित नागरिकांना कायदेशीर मदत देणे ही चॅरिटी नसून त्यांचा घटनात्मक हक्क असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले..ब्रेल मार्गदर्शिका, साइन लँग्वेजमध्ये थीम साँगपरिषदेदरम्यान न्यायव्यवस्था अधिक सर्वसमावेशक करण्याच्या दृष्टीने अनेक उपक्रमांचे उद्घाटन करण्यात आले. ‘Ensuring Access Protecting Rights Building Futures’ आणि ‘न्याय के स्वर’ या पुस्तकांचे विमोचन करण्यात आले.दृष्टिहीन नागरिकांसाठी ब्रेल लिपीतील विधिक मार्गदर्शिकेचेही प्रकाशन करण्यात आले. तसेच नालसाची विशेष शिक्षण योजना आणि संस्थेचे थीम साँग इंडियन साइन लँग्वेजमध्ये सादर करण्यात आले.याशिवाय ‘विवाद से सहमति’ या मध्यस्थीवरील प्रमाणपत्र अभ्यासक्रमाची सुरुवात करण्यात आली. ‘जस्टिस टू चिल्ड्रन लिटिगेशन फेलोशिप प्रोग्राम’चाही शुभारंभ यावेळी करण्यात आला..मोफत कायदेशीर मदतीवर भरकेंद्रीय कायदा राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी संविधानातील कलम ३९A चा उल्लेख करत प्रत्येक नागरिकाला मोफत कायदेशीर मदत उपलब्ध करून देणे ही राज्याची जबाबदारी असल्याचे सांगितले.न्याय केवळ न्यायालयांपुरता मर्यादित न ठेवता समाजातील प्रत्येक घटकापर्यंत पोहोचवणे आवश्यक आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), बहुभाषिक तंत्रज्ञान आणि डिजिटल साधनांचा वापर वाढल्याने न्यायव्यवस्था अधिक सुलभ होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.परिषदेत मध्यस्थीच्या माध्यमातून प्रकरणे न्यायालयाबाहेरच सोडवणे, तळागाळातील नागरिकांना कायदेशीर मदत मिळवून देणे आणि दिव्यांग, महिला, आदिवासी तसेच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी न्यायव्यवस्था अधिक सुलभ करण्यावर विशेष भर देण्यात आला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.