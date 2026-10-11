CJP Leaders Serious Allegation : "आमचे मोबाईल घेतले होते, त्यावेळी त्यात खोटे पुरावे घातल्याची आम्हाला भीती!"; सुटकेनंतर सीजेपीच्या नेत्यांचा पोलिसांवर गंभीर आरोप

नवी दिल्ली : मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी दिल्लीत आंदोलन करणाऱ्या कॉकरोच जनता पार्टीच्या (CJP) प्रमुख नेत्यांनी पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर खळबळजनक आरोप केले आहेत. जामिनावर सुटका झाल्यानंतर सीजेपी नेत्यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत, "पोलिसांनी कोणतेही कारण न देता आमचे मोबाईल फोन ताब्यात घेतले होते. आता त्या मोबाईलमध्ये आमच्याविरोधात खोटे पुरावे पेरले (प्लांट केले) जाण्याची आम्हाला दाट भीती आहे," असा गंभीर आरोप केला आहे.."कोणतेही कारण न देता फोन काढून घेतले"दिल्लीतील विशेष न्यायालयाने जामीन मंजूर केल्यानंतर सीजेपीचे नेते आशुतोष रांका, सौरभ दास आणि रत्ना सिंग यांनी पत्रकार परिषद घेतली. या वेळी बोलताना नेत्यांनी सांगितले की, "आंदोलनादरम्यान आम्हाला ताब्यात घेताना पोलिसांनी सर्व कायदेशीर प्रक्रिया धाब्यावर बसवल्या. आमचे वैयक्तिक मोबाईल फोन अचानक काढून घेण्यात आले. फोन जप्त करताना कोणताही कायदेशीर पंचनामा केला गेला नाही किंवा त्याचे कारणही सांगितले नाही. या उपकरणांचा गैरवापर करून किंवा त्यात बनावट डिजिटल पुरावे टाकून आम्हाला गंभीर गुन्ह्यांमध्ये अडकवण्याचा कट रचला जाऊ शकतो," अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली..Supreme Court March : राहुल गांधींनी व्हिडिओ शेअर करत दिली देशवासियांना 'चलो दिल्ली'ची हाक; सरन्यायाधीशांकडे दाद मागणार."आंदोलन थांबणार नाही; लढा सुरूच राहणार"पोलिसांची दडपशाही आणि अटकेच्या कारवाईनंतरही आंदोलन मागे घेणार नसल्याचा पुनरुच्चार सीजेपीच्या नेत्यांनी केला. "शांततापूर्ण मार्गाने विरोध करणे हा संविधानाने दिलेला मूलभूत अधिकार आहे. निवडणूक आयोगाची निष्पक्षता आणि लोकशाही मूल्यांचे रक्षण करण्यासाठी आमचा लढा सुरूच राहील," असा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला. दरम्यान, आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर संपूर्ण दिल्लीतील बॅरिकेड्स हटवण्याचे आणि इंटरनेट सेवा पूर्ववत करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने प्रशासनाला दिले आहेत, ज्याचा संदर्भ देत नेत्यांनी सरकारवर टीकास्त्र सोडले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.