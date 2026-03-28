Education Policy : दहावी परीक्षेत मोठा बदल; हिंदीसह तृतीय भाषेला गुण नाही, फक्त ग्रेड

बंगळूर : राज्य सरकारने दहावीच्या (एसएसएलसी) परीक्षापद्धतीत महत्त्वपूर्ण बदल जाहीर केला असून, तृतीय भाषेच्या (हिंदी किंवा इतर भाषा) गुणांना आता एकूण गुणांमध्ये समाविष्ट केले जाणार नाही. त्याऐवजी त्या विषयासाठी केवळ 'श्रेणी' (ग्रेड) देण्यात येणार आहे. प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणमंत्री मधु बंगारप्पा यांनी ही अधिकृत घोषणा केली..गेल्या काही दिवसांपासून विविध कन्नड समर्थक संघटनांनी दहावी परीक्षेत हिंदी सक्ती करू नये, तसेच त्या विषयाचे गुण अंतिम गुणपत्रिकेत धरू नयेत, अशी मागणी केली होती. शुक्रवारी (ता. २७) सकाळी या संघटनांच्या प्रतिनिधींनी मंत्री मधु बंगारप्पा यांच्या निवासस्थानी भेट देऊन चर्चा केली. या चर्चेनंतर मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्याशी सल्लामसलत करून सरकारने हा निर्णय घेतला..बंगारप्पा म्हणाले की, नव्या नियमांनुसार तृतीय भाषेचे गुण विद्यार्थ्यांच्या टक्केवारीत धरले जाणार नाहीत. या वर्षापासून राज्य अभ्यासक्रमात तिसरी भाषा अनिवार्य असणार नाही. विद्यार्थी तिसऱ्या भाषेची परीक्षा देतील; परंतु त्या भाषेचे १०० गुण मोजले जाणार नाहीत. तिसऱ्या भाषेसाठी ए, बी, सी, डी अशी ग्रेड देऊ. हा नियम सीबीएसई आणि आयसीएसई शाळांना लागू होत नाही, कारण त्या राज्य अभ्यासक्रमांतर्गत येत नाहीत..भाषा धोरणातील बदलाचे संकेतराज्यात अभ्यासक्रमात लागू सक्तीविरोधातील वादाच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. कन्नड भाषेला प्राधान्य देणे आणि विद्यार्थ्यांवर इतर भाषेचा अतिरिक्त ताण टाळणे, हा या निर्णयामागील मुख्य उद्देश असल्याचे सांगितले जाते. तृतीय भाषा म्हणून हिंदीऐवजी इतर कोणतीही भाषा निवडली तरी हा नियम लागू राहील..पालकांच्या संमिश्र प्रतिक्रियाया निर्णयावर विद्यार्थी व पालकांकडून संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. काहींनी यामुळे ताण कमी झाल्याचे स्वागत केले आहे, तर काहींनी याचा भाषा शिक्षणावर विपरीत परिणाम होईल का, अशी चिंता व्यक्त केली आहे. मात्र, कन्नड समर्थक संघटनांनी सरकारच्या निर्णयाचे जोरदार स्वागत केले..६२५ वरून ५२५आतापर्यंत दहावी परीक्षा ६२५ गुणांची होत होती. हिंदी विषयाचे १०० गुण वगळल्याने आता एकूण गुणसंख्या ५२५ इतकी राहणार आहे. या बदलामुळे विद्यार्थ्यांवरील शैक्षणिक ताण कमी होईल, असा सरकारचा दावा आहे.