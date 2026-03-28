Education Policy : दहावी परीक्षेत मोठा बदल; हिंदीसह तृतीय भाषेला गुण नाही, फक्त ग्रेड

दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी तृतीय भाषा विषयाच्या मूल्यांकनात बदल करण्यात आला आहे. हिंदीसह या विषयाला गुणाऐवजी ग्रेड देण्यात येणार असून शिक्षण प्रणालीत सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
बंगळूर : राज्य सरकारने दहावीच्या (एसएसएलसी) परीक्षापद्धतीत महत्त्वपूर्ण बदल जाहीर केला असून, तृतीय भाषेच्या (हिंदी किंवा इतर भाषा) गुणांना आता एकूण गुणांमध्ये समाविष्ट केले जाणार नाही. त्याऐवजी त्या विषयासाठी केवळ ‘श्रेणी’ (ग्रेड) देण्यात येणार आहे. प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणमंत्री मधु बंगारप्पा यांनी ही अधिकृत घोषणा केली.

