प्रदूषणाचे ढग दिल्लीत पुन्हा गडद

नवी दिल्ली - दिल्लीलगतच्या राज्यांमध्ये कचरा जाळण्याचे प्रकार पुन्हा सुरू झाल्याचे सावट नवी दिल्लीच्या हवेवर दिसून येत आहे. परिणामी हवेतील शुद्धतेचे प्रमाण पुन्हा एकदा घसरत चालले आहे. हवेच्या गुणवत्तेच्या निर्देशांकांच्या आधारावर दिल्लीतील हवेने एक्‍यूआय २४५ अंशांच्या पातळीला स्पर्श केला आहे. ही श्रेणी खराब मानली जाते. हवेच्या गुणवत्ता निर्देशांकानुसार ० ते ५० यादरम्यानचा निर्देशांक चांगल्या दर्जामध्ये मोडतो. ५१ ते १०० दरम्यानचा समाधानकारक, १०१ ते २०० दरम्यानची पातळी मध्यम आणि २०१ ते ३०० दरम्यान निकृष्ट आणि ३०१ ते ४०० अतिनिकृष्ट मानली जाते. दिल्लीतील लोधी रोड भागातील हवेच्या गुणवत्तेच्या पातळीचा निर्देशांक २०१ नोंदला गेला आहे. या भागातील हवेत दाट धुके दिसून आल्याने दृष्यमानता खूपच कमी झाली आहे. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी शनिवारी शेजारील राज्यांत जाळण्यात येणाऱ्या कचऱ्यामुळे दिल्लीचे वातावरण बिघडत असल्याचे म्हटले होते. विशेषत: हरियानातील कर्नाल येथे कचरा जाळल्यानेच दिल्लीत वातावरण खराब होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. यादरम्यान दिल्लीत १५ ऑक्‍टोबरपासून हवेतील प्रदूषणाचा मुकाबला करण्यासाठी व्यापक मोहीम दिल्ली सरकारने हाती घेतली आहे. त्यात वीटभट्ट्यांवर बंदी, बांधकामास स्थगिती, बाहेरगावाहून येणाऱ्या ट्रकला प्रवेशास मनाई आदींचा समावेश आहे.

