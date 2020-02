दिल्लीत लष्कराला बोलवा; अरविंद केजरीवालांची मागणी

नवी दिल्ली : नागरिकत्व कायद्याविरोधात (सीएए) राजधानी दिल्लीत पेटलेला आंदोलनाचा वणवा शांत करण्यासाठी लष्काराला पाचारण करण्यात यावे. दिल्ली पोलिस परिस्थिती नियंत्रणात अपयशी ठरल्याचे दिल्लाचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी म्हटले आहे.

Delhi CM: Situation is alarming. Police, despite all its efforts, is unable to control the situation & instill confidence. Army should be called in & curfew should be imposed in rest of affected areas immediately. I am writing to the Home Minister to this effect. (file pic) pic.twitter.com/x9eifxSX3T

