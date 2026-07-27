देश

Minister Daughter Protest: आंदोलनात मंत्र्याची मुलगी, वडिलांना ट्रोल करणं चुकीचं; मुख्यमंत्र्यांकडून सारवासारव

Maharashtra CM Says Parents Should Not Be Trolled: आंदोलनात सहभागी झालेल्या मंत्र्यांच्या मुलीच्या मुद्द्यावरून सुरू झालेल्या वादावर मुख्यमंत्री यांनी भूमिका स्पष्ट केली. मुलांच्या कृतीसाठी पालकांना ट्रोल करणे चुकीचे असल्याचे सांगत त्यांनी विरोधकांवरही अप्रत्यक्ष निशाणा साधला.
CM Backs Minister Amid Daughter Protest Controversy Calls Personal Attacks on Parents Unfair During Political Demonstrations

CM Backs Minister Amid Daughter Protest Controversy Calls Personal Attacks on Parents Unfair During Political Demonstrations

sakal

सकाळ डिजिटल टीम
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गुवाहाटी: आसाममधील मंत्र्याच्या मुलीने केंद्र सरकारविरोधातील आंदोलनात सहभाग घेतल्यावरून मंत्र्यांविरोधातील ट्रोलिंगवर मुख्यमंत्री हिंमता बिस्व सरमा यांनी सारवासारव केली. ‘ती वडिलांची विचारसरणी मानत नसेल, तिच्या घोषणांमुळे वडिलांना ट्रोल करणे योग्य नाही,’ असे ते म्हणाले.

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