CM Fellowship: 'मुख्यमंत्री फेलोशिप'ची मोठी संधी! दरमहा मिळणार ४० हजार रुपये आणि फ्री टॅबलेट; जाणून घ्या पात्रता आणि अर्ज करण्याची सोपी पद्धत

तुम्ही उच्चशिक्षित आहात आणि उत्तर प्रदेशच्या 'वन ट्रिलियन डॉलर' अर्थव्यवस्थेच्या स्वप्नात आपला हातभार लावू इच्छिता? तर तुमच्यासाठी एक सुवर्णसंधी आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात 'मुख्यमंत्री फेलो' (CM Fellow) तैनात करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या योजनेअंतर्गत निवड झालेल्या तरुणांना दरमहा ४०,००० रुपये मानधन आणि इतर अनेक सुविधा मिळणार आहेत..नुकत्याच झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी या योजनेचा विस्तार करण्याचे आदेश दिले आहेत. जिल्ह्याच्या आर्थिक विकासासाठी डेटा विश्लेषण आणि तज्ज्ञांची मदत घेण्याच्या उद्देशाने ही योजना राबवली जात आहे..फेलोशिप अंतर्गत काय मिळेल?निवड झालेल्या १०० तरुणांना सरकारकडून खालीलप्रमाणे आर्थिक मदत मिळेल:मासिक मानधन: ३०,००० रुपये.प्रवास भत्ता (Tour Allowance): दरमहा १०,००० रुपये.टॅबलेट खरेदी: १५,००० रुपये (एकवेळची मदत).कालावधी: सुरुवातीला एक वर्षासाठी ही नियुक्ती असेल. हे फेलो जिल्हाधिकारी (DM) आणि मुख्य विकास अधिकारी (CDO) यांच्या मार्गदर्शनाखाली काम करतील..पात्रता निकष (Eligibility)१. रहिवासी: अर्जदार उत्तर प्रदेशचा कायमस्वरूपी रहिवासी असावा.२. शिक्षण: पदवी (Graduation) परीक्षेत किमान ६०% गुण असावेत. पदव्युत्तर (Post Graduation) किंवा पीएचडी धारकांना प्राधान्य मिळेल.३. कौशल्य: संगणकाचे ज्ञान (Computer Literacy) असणे अनिवार्य आहे.४. वय: अर्जदाराचे जास्तीत जास्त वय ४० वर्षे असावे..आवश्यक कागदपत्रेआधार कार्डपदवी/पदव्युत्तर गुणपत्रिकारहिवासी, उत्पन्न आणि जातीचा दाखलापासपोर्ट साईज फोटो आणि डिजिटल स्वाक्षरीमोबाईल नंबर.कसा करायचा अर्ज? (How to Apply)तुमचा अर्ज ऑनलाईन पद्धतीने भरण्यासाठी खालील स्टेप्स फॉलो करा:१. अधिकृत वेबसाइट cmfellowship.upsdc.gov.in वर जा.२. 'CM Fellowship Registration Form' वर क्लिक करा.३. तुमची सर्व वैयक्तिक आणि शैक्षणिक माहिती अचूक भरा.४. तुमचे फोटो आणि डिजिटल स्वाक्षरी अपलोड करा.५. फॉर्म सबमिट करा आणि भविष्यातील संदर्भासाठी प्रिंटआउट काढून ठेवा..कामाचे स्वरूप काय असेल?जिल्हा स्तरावर 'ओटीडी' (One Trillion Dollar) सेलला बळकटी देणे हे या फेलोंचे मुख्य काम असेल. ते स्थानिक संसाधने, गुंतवणुकीच्या संधी आणि आर्थिक डेटाचे विश्लेषण करतील. त्यांची मासिक प्रगती रिपोर्ट ऑनलाईन डॅशबोर्डवर अपलोड केली जाईल, ज्याची थेट देखरेख मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून केली जाईल.आजच्या स्पर्धात्मक युगात सरकारी प्रशासनाचा भाग बनून थेट धोरण निर्मितीत मदत करण्याची ही एक उत्तम संधी आहे.