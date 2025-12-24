प्रोटोकॉल तोडून 'मुख्य सेवक' बनले मुख्यमंत्री धामी; स्टॉलवर बसून दीड तास ऐकल्या समस्या

उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी नुकताच अल्मोडा जिल्ह्याचा दौरा केला, जिथे त्यांनी आपल्या साधेपणाने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले. ताडीखेतमधील जैनोली येथे आयोजित एका बहुउद्देशीय शिबिरात मुख्यमंत्री धामी यांनी सुरक्षेचा सर्व प्रोटोकॉल बाजूला सारून थेट एका 'मुख्य सेवक' नावाच्या स्टॉलमध्ये बसून लोकांच्या समस्या जाणून घेतल्या..सुमारे दीड तास चाललेल्या या जनसंवादात मुख्यमंत्र्यांनी प्रत्येक व्यक्तीची तक्रार शांतपणे ऐकली. याच दरम्यान दीपा नावाच्या एका दिव्यांग महिलेने आपली पेन्शन मिळत नसल्याचे त्यांना सांगितले. हे ऐकताच मुख्यमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आणि त्या महिलेची पेन्शन सुरू करण्यासाठी लागणारी सर्व कागदपत्रे तातडीने पूर्ण करण्याचे आदेश दिले..तसेच, एका स्थानिक सरकारी शाळेची इमारत खराब अवस्थेत असल्याची तक्रार मिळाल्यावर त्यांनी तात्काळ त्या इमारतीचे नूतनीकरण करण्याची घोषणा केली, जेणेकरून विद्यार्थ्यांना सुरक्षित वातावरणात शिक्षण घेता येईल..यावेळी मुख्यमंत्री धामी यांनी लोकांच्या पिण्याच्या पाण्याचे प्रश्न, रस्ते आणि आरोग्य सुविधांविषयीच्या तक्रारीही गांभीर्याने घेतल्या. "प्रशासन गावाकडे" या मोहिमेचा उद्देश स्पष्ट करताना ते म्हणाले की, लोकांना सरकारी कामासाठी शहरात भटकण्यापेक्षा त्यांच्या समस्यांचे निराकरण त्यांच्या गावातच व्हावे, यासाठी ही शिबिरे आयोजित केली जात आहेत. यामुळे शासन आणि जनता यांच्यातील विश्वास अधिक दृढ होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला..आपल्या दौऱ्याच्या शेवटी मुख्यमंत्री राणीखेत येथील गांधी चौकात पोहोचले. तिथे त्यांनी एका साध्या चहाच्या दुकानात बसून लोकांसोबत चहाचा आनंद घेतला. विशेष म्हणजे, यावेळी त्यांनी तिथे उपस्थित असलेल्या एका काँग्रेस कार्यकर्त्याशीही संवाद साधला.त्या कार्यकर्त्यांने उपस्थित केलेल्या स्थानिक नगरपालिकेच्या प्रश्नावर मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, याविषयी केंद्र सरकारच्या संरक्षण मंत्रालयाशी चर्चा सुरू असून लवकरच सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल. मुख्यमंत्र्यांच्या या थेट आणि साध्या कार्यशैलीमुळे स्थानिक नागरिक भारावून गेले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.