मुख्यमंत्री महोदय, मला भारत-न्यूझीलंड सामना पाहायचा आहे.."; दिव्यांगाची हाक अन् CM नी क्षणात पूर्ण केली 'ती' इच्छा!

राजकारणात अनेकदा प्रोटोकॉल आणि व्यस्त वेळापत्रकामुळे सामान्य माणसाचे आवाज दबले जातात, पण मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी एका दिव्यांग चाहत्यासाठी सर्व नियम बाजूला सारून माणुसकीचे दर्शन घडवले आहे. उज्जैनच्या एका दिव्यांग तरुणाने सोशल मीडियावर केलेल्या आवाहनानंतर मुख्यमंत्र्यांनी त्याला भारत विरुद्ध न्यूझीलंड या निर्णायक सामन्याचे तिकीट मिळवून दिले..काय होते संपूर्ण प्रकरण?उज्जैन जिल्ह्यातील बडनगर तहसीलच्या बमनापानी गावातील अभिषेक सोनी हा तरुण दिव्यांग असून त्याला क्रिकेटची प्रचंड ओढ आहे. १८ जानेवारी रोजी इंदूरच्या होळकर स्टेडियमवर होणारा भारत-न्यूझीलंड एकदिवसीय सामना त्याला प्रत्यक्ष मैदानात बसून पाहायचा होता. मात्र, अनेक प्रयत्न करूनही त्याला सामन्याचे तिकीट मिळत नव्हते. अखेर त्याने एक व्हिडिओ बनवून सोशल मीडियावर पोस्ट केला आणि मुख्यमंत्र्यांना विनंती केली."मुख्यमंत्री महोदय, नमस्कार. माझे नाव अभिषेक सोनी आहे. मी दिव्यांग आहे, पण मला क्रिकेटची खूप आवड आहे. मला भारत-न्यूझीलंड सामना प्रत्यक्ष पाहायचा आहे, पण तिकीट मिळत नाहीये. कृपया माझ्यासाठी तिकिटाची व्यवस्था करा.".मुख्यमंत्र्यांचा तत्पर निर्णयहा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होताच तो मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांच्यापर्यंत पोहोचला. मुख्यमंत्र्यांनी यावर क्षणाचाही विलंब न लावता संबंधित अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या आणि अभिषेकसाठी तिकिटाचा प्रबंध केला. तिकीट मिळताच अभिषेकचा आनंद गगनात मावेनासा झाला..टीम इंडियाच्या जर्सीत पोहोचला मैदानाततिकीट मिळाल्यानंतर अभिषेक सोनी निळ्या रंगाची टीम इंडियाची जर्सी घालून इंदूरच्या होळकर स्टेडियमवर पोहोचला. 'माझी इच्छा पूर्ण केल्याबद्दल मी मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांचा मनापासून आभारी आहे,' अशा भावना त्याने यावेळी व्यक्त केल्या..नेहमीच चर्चेत असते मुख्यमंत्र्यांची साधेपणाडॉ. मोहन यादव यांनी मध्य प्रदेशची सूत्रे हाती घेतल्यापासून अनेकदा आपल्या साधेपणाची चुणूक दाखवली आहे. कधी रस्त्याकडेला उभे राहून चहा पिणे, कधी यूपीआय पेमेंट करून फळे खरेदी करणे, तर कधी मक्याचे कणीस विकणाऱ्या लहान मुलाला जवळ घेऊन मायेने कुरवाळणे, अशा त्यांच्या कृतींमुळे ते सध्या जनतेचे लाडके मुख्यमंत्री ठरत आहेत. "मुख्यमंत्री निवास हे माझे घर नसून ते जनतेचे घर आहे," असे विधानही त्यांनी एका कार्यक्रमात केले होते.एका सामान्य दिव्यांगाच्या छोट्याशा इच्छेचा मान राखून मुख्यमंत्र्यांनी 'लोकसेवक' कसा असावा, याचा एक उत्तम वस्तुपाठ सादर केला आहे..