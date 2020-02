उद्धव ठाकरे आज दिल्लीत; महत्त्वाच्या नेत्यांची घेणार भेट

नवी दिल्ली : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे राजधानी दिल्लीच्या दौऱ्यावर आहेत. या दौऱ्यादरम्यान ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांची भेट घेणार आहेत. राज्यात महाविकास आघाडी स्थापन झाल्यानंतर उद्धव ठाकरे पहिल्यांदाच सोनिया गांधी यांची भेट घेत आहेत.

मुख्यमंत्री ठाकरे आणि पंतप्रधान मोदी यांची भेट दुपारी 12 वाजता होणार आहे. त्यानंतर ते सायंकाळी 6 वाजता सोनिया गांधी यांची भेट घेणार आहेत. उद्धव ठाकरे हे सोनिया गांधी यांची भेट घेणार असल्याने राज्यातील राजकारणातून विविध चर्चा सुरु आहेत. मात्र, उद्धव ठाकरे-सोनिया गांधी यांची ही भेट महाविकास आघीडीतील समन्वय राखण्यासाठी असल्याचे सांगितले जात आहे.

Maharashtra Chief Minister & Shiv Sena leader, Uddhav Thackeray to also meet Congress interim president, Sonia Gandhi in Delhi tomorrow. (file pics) https://t.co/TJoq0yKndf pic.twitter.com/wmV0sZm109

— ANI (@ANI) February 20, 2020